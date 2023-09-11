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سويس إن توقع اتفاقية مع وجهة مسار لتطوير أحدث فنادقها في مكة المكرمة

9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة الضيافة العالمية؛ لتطوير وتشغيل فندق "سويس إن" من فئة خمسة نجوم في الوجهة، باستثمارات تصل لـ 800 مليون ريال سعودي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بوصفها "شريك الوجهة"؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم نحو 40 مليار ريال.
ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل مجموعة الضيافة العالمية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي عياش المزجاجي، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى الأستاذ عبدالرحمن الراشد، وعدد من الشخصيات المهمة وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الشركتين.
وسيشتمل فندق "سويس إن" على 450 وحدة فندقية، مدعومًا بمزايا من الخدمات والمرافق الفندقية الفاخرة، فضلًا عن وجود عدد من المطاعم العالمية المتنوعة، ومن المُقرر تجهيز البيئة الفندقية بوسائل الراحة الراقية وفق المواصفات الفندقية العالمية؛ لتلبية تطلعات النخبة من أهالي مكة المكرمة وزوارها، وتوفير أعلى مستويات الرفاهية.
وعلى هامش حفل التوقيع، أكد رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الضيافة العالمية الأستاذ علي المزجاجي أن الشراكة مع وجهة "مسار" تُمثل فرصة نوعية من أجل تقديم تجربة إقامة استثنائية لسكان العاصمة المُقدسة وزوارها، وهو ما يتماشى مع رؤية الشركة المُتمثلة في توفير خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق عن سعادته بالشراكة المُبرمة مع مجموعة الضيافة العالمية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، وقال: "إن اتفاقية الشراكة تعكس جانبًا من رؤية شركة أم القرى باستقطاب الشراكات المؤسساتية والعلامات التجارية المحلية والعالمية ذات الخبرات الواسعة، لتكون وجهة "مسار" وجهة حضرية متكاملة تقدم تجارب استثنائية لسكان مكة المكرمة وزوارها في القطاعات كافة، ومن ذلك قطاع الضيافة، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسية في الوجهة ".
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة، وهو ما انعكس على نجاحها في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، وزيادة حجم الاستثمارات المستقطبة للوجهة، لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".

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