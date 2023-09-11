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اتفاقية استحواذ بين وجهة مسار وشركة سكوب العالمية لتشييد أبراج سكنية في مكة المكرمة

9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية استحواذ مع شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري؛ لتشييد أبراج سكنية بالتعاون مع مشغلين عالميين، باستثمارات تصل لـ 900 مليون ريال سعودي. جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بوصفها "شريك الوجهة"؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم نحو 40 مليار ريال.
ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السويلم، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى الأستاذ عبدالرحمن الراشد، وعدد من الشخصيات المهمة وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الشركتين.
وستشهد مجموعة الأبراج تقديم تجربة سكن فاخرة، اعتمادًا على خبرات مشغلين عالميين بمفهوم عصري جديد في مجتمعات نموذجية مدعومة بمنظومة خدمية متكاملة، كما ستقدِّم الشركة من خلال منتجاتها النوعية أسلوب حياة يجمع بين قدسية المكان ورُقي المجتمعات المتكاملة التي توفرها وجهة "مسار".
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العالمية الأستاذ عبدالرحمن السويلم، أن الشراكة مع وجهة "مسار" تُمثِّل فرصة نوعية من أجل تقديم تجربة إقامة استثنائية لسكان العاصمة المُقدسة وزوارها من ضيوف الرحمن، كما ستقدم فرصة غير مسبوقة لراغبي السكن والاستثمار في بيع منتجاتها السكنية المخدومة على الخارطة بضمان تشغيلها مع أرقى العلامات العالمية.
وفي السياق ذاته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق عن سعادته بتوقيع اتفاقية الاستحواذ، موضحًا "أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي تنتهجها وجهة "مسار"، والمبنية على الجودة والتميز المؤسساتي، وهما القيمتان اللتان تتميز بهما الوجهة في جميع جوانب عملها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير قطاعي الإيواء والضيافة في مكة المكرمة، للمساهمة بشكل ملموس في تحسين تجربة الإقامة للحجاج والمعتمرين في هذه المدينة المقدسة."
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة، وهو ما انعكس على نجاحها في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، وزيادة حجم الاستثمارات المستقطبة للوجهة، لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".

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