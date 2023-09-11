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الصندوق العقاري و((سكن)) يوقعان اتفاقية شراكة بقيمة 1.2 مليار ريال

9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة إطارية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ((سكن))، لتطوير حلول تمويلية متنوعة بقيمة مليار ومئتين مليون ريال وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.
وتأتي الاتفاقية في سياق دعم أوجه التعاون وتمكين القطاع غير الربحي من تقديم مساهمته المجتمعية في تمكين الأسر السعودية وفق احتياجاتهم وقدرتهم التمويلية لتملك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام.
وقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد بن زيد النزهان، ومن جانب مؤسسة الإسكان الأهلية "سَكَن"، الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"الصندوق العقاري" منصور بن ماضي، وعضو مجلس أمناء "سكن" يزيد النفيسة.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات والقطاعات الفاعلة لتمكين المستفيدين من الحلول والمزايا التمويلية، خاصة في ظل ما يملكه الصندوق من خبرات وقدرات تمكنه تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، مؤكداً أن الشراكة مع (سَكَن)، كمؤسسة أهلية متخصصة في مجال الإسكان التنموي، من شأنها تحقيق تطلعات الأسر الأشد حاجة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتسهيل رحلة تملكهم المسكن الملائم.
من جهته، أكد سعادة الأمين العام لمؤسسة (سَكَن)، الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادا لسعي (سَكَن)، لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتقديم حلول مبتكرة دعما لقطاع الإسكان التنموي، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات، خاصة التي توفر حلولا تمويلية، للأسر الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الرائد الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية لدعم المؤسسات غير الربحية وتمكينها من توفير حلول مالية مناسبة .

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