الصندوق العقاري و((سكن)) يوقعان اتفاقية شراكة بقيمة 1.2 مليار ريال
التاريخ
9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة إطارية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ((سكن))، لتطوير حلول تمويلية متنوعة بقيمة مليار ومئتين مليون ريال وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.
وتأتي الاتفاقية في سياق دعم أوجه التعاون وتمكين القطاع غير الربحي من تقديم مساهمته المجتمعية في تمكين الأسر السعودية وفق احتياجاتهم وقدرتهم التمويلية لتملك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام.
وقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد بن زيد النزهان، ومن جانب مؤسسة الإسكان الأهلية "سَكَن"، الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"الصندوق العقاري" منصور بن ماضي، وعضو مجلس أمناء "سكن" يزيد النفيسة.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات والقطاعات الفاعلة لتمكين المستفيدين من الحلول والمزايا التمويلية، خاصة في ظل ما يملكه الصندوق من خبرات وقدرات تمكنه تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، مؤكداً أن الشراكة مع (سَكَن)، كمؤسسة أهلية متخصصة في مجال الإسكان التنموي، من شأنها تحقيق تطلعات الأسر الأشد حاجة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتسهيل رحلة تملكهم المسكن الملائم.
من جهته، أكد سعادة الأمين العام لمؤسسة (سَكَن)، الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادا لسعي (سَكَن)، لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتقديم حلول مبتكرة دعما لقطاع الإسكان التنموي، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات، خاصة التي توفر حلولا تمويلية، للأسر الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الرائد الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية لدعم المؤسسات غير الربحية وتمكينها من توفير حلول مالية مناسبة .
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