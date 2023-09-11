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Netzero تفوز بالنسخة الثالثة من مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني 2023

9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية في السعودية، عن فوز نت زيرو (Netzero) في مسابقة الابتكار التقني العالمي في المملكة بنسختها الثالثة والتي جرت في مقرها بالرياض يوم 6سبتمبر، بهدف اكتشاف وتمكين رواد الأعمال ومشاريعهم التي تسهم في التغيير وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.
وتقدم نت زيرو من خلال "نباتك" حلولًا للشركات في المملكة لخفض وتعويض الانبعاثات الكربون بفعالية وشفافية تامّة وبأقل تكلفة ممكنة من خلال تقديم حلول مبسطة قائمة على الطبيعة والتشجير وباستخدام أحدث تقنيات الثروة الصناعية الرابعة.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس محمد الخالد مؤسس نت زيرو بأنَّ هذه الحلول ستعمل على تعزيز المجتمعات المستدامة، والصحة الجيدة، وجودة الحياة من خلال تنقية الأجواء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الحد من تأثيرات التغير المناخي وذلك باستصلاح النظام البيئي وزيادة كثافة الغطاء النباتي في البيئات الجافة.
وستمثل نت زيرو المملكة العربية السعودية في المستوى النهائي من التصفيات العالمية والتي سوف تنعقد في نوفمبر القادم على هامش مؤتمر ((قمة الويب - 2023)) بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أمام 23 دولة وجهة.
وشهدت المسابقة في هذه النسخة تنافس مجموعة من رواد الأعمال والمبتكرين في مختلف القطاعات والذين يمتلكون المشاريع التي من شأنها الدفع بهم ليصبحوا قادة الغد. وقد شاركت نت زيرو في النسخة الأقوى من المسابقة مع ستة مشاركين كقائمة نهائية وهم: شركة بلد ناو BuildNow" والتي تقدم خدمة "ابنِ الآن وادفع لاحقًا" والذي يوفر بشكل أساسي البيع الآجل للمواد الخام، وشركة كارترست CarTrust" المتخصصة في تقديم برامج فحص وتقييم المركبات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي والحوسبة، ومنصة ليندو" Lendo" للتمويل الجماعي الأمثل للمستثمرين الأفراد، وبرنامج إدارة المرافق منجز "MUNJZ"، وشركة رولوجي " Rology" لتشخيص وكتابة التقارير عن بعد للمستشفيات والمراكز في جميع أنحاء العالم، وسيلكي سيستمز " Silky Systems" للأنظمة والحلول اللوجستية، والذين تمَّ اختيارهم من بين أكثر من 70 متقدمًا مؤهلاً.
وتم منح جميع المتأهلين للتصفيات النهائية فرصة لعرض مشاريعهم أمام لجان التحكيم، ويتبعها جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة بناءً على ماتراه لجنة التحكيم. وضمت لجنة التحكيم سعادة نائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ سعود السبهان، وممثل من قطاع الاستثمار عذاري المبارك، والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Space The عمر الشبعان، بالإضافة إلى خبراء كي بي إم جي للاستشارات المهنية الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وروبرت بتازينسكي رئيس استشارات التحول الرقمي والابتكار ، ومظهر حسين رئيس مركز الامتياز لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي.
جاء اختيار الفائز بناء على ستة معايير رئيسة، وهي: إحداث التغيير والابتكار، واستهداف السوق ، وجذب العملاء وحجم الطلب وآليات التسويق، والإمكانات المستقبلية، وخطة التطور والتوسع. وقد أشادت لجنة التحكيم خصيصًا بنهج منصة نباتك المبتكر للمساعدة في حل المصاعب المتعلقة بالتحديات البيئية.
وتعليقًا على الحدث، قال الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في كي بي إم جي للاستشارات المهنية ورئيس لجنة التحكيم: "نحرص في كي بي إم جي على دعم رواد الأعمال والمبتكرين في هذا المجال، ونرى أن هذه المسابقة هي فرصة لا تعوض لأي رائد أعمال يطمح لتوسيع أعماله وتنميتها، وبأن يصبح من رواد القطاعات في المستقبل."

MENAFN11092023000089011017ID1107047501

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