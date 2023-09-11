Netzero تفوز بالنسخة الثالثة من مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني 2023
التاريخ
9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية في السعودية، عن فوز نت زيرو (Netzero) في مسابقة الابتكار التقني العالمي في المملكة بنسختها الثالثة والتي جرت في مقرها بالرياض يوم 6سبتمبر، بهدف اكتشاف وتمكين رواد الأعمال ومشاريعهم التي تسهم في التغيير وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.
وتقدم نت زيرو من خلال "نباتك" حلولًا للشركات في المملكة لخفض وتعويض الانبعاثات الكربون بفعالية وشفافية تامّة وبأقل تكلفة ممكنة من خلال تقديم حلول مبسطة قائمة على الطبيعة والتشجير وباستخدام أحدث تقنيات الثروة الصناعية الرابعة.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس محمد الخالد مؤسس نت زيرو بأنَّ هذه الحلول ستعمل على تعزيز المجتمعات المستدامة، والصحة الجيدة، وجودة الحياة من خلال تنقية الأجواء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الحد من تأثيرات التغير المناخي وذلك باستصلاح النظام البيئي وزيادة كثافة الغطاء النباتي في البيئات الجافة.
وستمثل نت زيرو المملكة العربية السعودية في المستوى النهائي من التصفيات العالمية والتي سوف تنعقد في نوفمبر القادم على هامش مؤتمر ((قمة الويب - 2023)) بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أمام 23 دولة وجهة.
وشهدت المسابقة في هذه النسخة تنافس مجموعة من رواد الأعمال والمبتكرين في مختلف القطاعات والذين يمتلكون المشاريع التي من شأنها الدفع بهم ليصبحوا قادة الغد. وقد شاركت نت زيرو في النسخة الأقوى من المسابقة مع ستة مشاركين كقائمة نهائية وهم: شركة بلد ناو BuildNow" والتي تقدم خدمة "ابنِ الآن وادفع لاحقًا" والذي يوفر بشكل أساسي البيع الآجل للمواد الخام، وشركة كارترست CarTrust" المتخصصة في تقديم برامج فحص وتقييم المركبات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي والحوسبة، ومنصة ليندو" Lendo" للتمويل الجماعي الأمثل للمستثمرين الأفراد، وبرنامج إدارة المرافق منجز "MUNJZ"، وشركة رولوجي " Rology" لتشخيص وكتابة التقارير عن بعد للمستشفيات والمراكز في جميع أنحاء العالم، وسيلكي سيستمز " Silky Systems" للأنظمة والحلول اللوجستية، والذين تمَّ اختيارهم من بين أكثر من 70 متقدمًا مؤهلاً.
وتم منح جميع المتأهلين للتصفيات النهائية فرصة لعرض مشاريعهم أمام لجان التحكيم، ويتبعها جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة بناءً على ماتراه لجنة التحكيم. وضمت لجنة التحكيم سعادة نائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ سعود السبهان، وممثل من قطاع الاستثمار عذاري المبارك، والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Space The عمر الشبعان، بالإضافة إلى خبراء كي بي إم جي للاستشارات المهنية الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وروبرت بتازينسكي رئيس استشارات التحول الرقمي والابتكار ، ومظهر حسين رئيس مركز الامتياز لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي.
جاء اختيار الفائز بناء على ستة معايير رئيسة، وهي: إحداث التغيير والابتكار، واستهداف السوق ، وجذب العملاء وحجم الطلب وآليات التسويق، والإمكانات المستقبلية، وخطة التطور والتوسع. وقد أشادت لجنة التحكيم خصيصًا بنهج منصة نباتك المبتكر للمساعدة في حل المصاعب المتعلقة بالتحديات البيئية.
وتعليقًا على الحدث، قال الدكتور سامر عبد الله رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في كي بي إم جي للاستشارات المهنية ورئيس لجنة التحكيم: "نحرص في كي بي إم جي على دعم رواد الأعمال والمبتكرين في هذا المجال، ونرى أن هذه المسابقة هي فرصة لا تعوض لأي رائد أعمال يطمح لتوسيع أعماله وتنميتها، وبأن يصبح من رواد القطاعات في المستقبل."
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