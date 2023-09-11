انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في عسير - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/11/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري في محافظة خميس مشيط "جولة التجارة الإلكترونية في منطقة عسير " والتي تنفذها منشآت بالشراكة مع غرفة أبها ومجلس التجارة الإلكترونية .
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي في تصريح بهذه المناسبة : أن الهدف الرئيسي من الجولة تبني التجارة الإلكترونية في نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير، من خلال إقامة ورش العمل والجلسات الإرشادية والإستشارية والمعسكرات التدريبية المختصة في التجارة الإلكترونية ، مشيراً إلى أن الجولة ستسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لمسار التجارة الإلكترونية ورفع الوعي بها من خلال تقديم برنامج تدريبي متكامل ويشمل العديد من الندوات وورش العمل بمختلف الجوانب بالإضافة إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وخلق بيئة مناسبة للمهتمين بالعمل في التجارة الإلكترونية وأصحاب المنشآت التجارية كما تسعى الجولة إلى تعزيز التواصل المباشر للمهتمين في جميع مناطق المملكة وربطهم بقطاع التجارة الإلكترونية .
ولفت الحويزي إلى أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤيـة السعودية 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحاً أن منظومة التجارة الإلكترونية تسعى إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة"، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.
وبين الحويزي أن المملكة تعد واحدة مـن أعلى 10 دول نمواً فـي مجال التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 32% خلال الربع الأول من عام 2023 ، حيث يبلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 سجلاً تجارياً مصدراً، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022م، الذي بلغ إجمالي السجلات المصدرة 3499.
من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن فعاليات "جولة عسير" يشارك فيها نخبة من الخبراء والمهتمين والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى أكثر من 1500 رائد ورائدة أعمال من منطقة عسير حيث سيتم تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية، وجلسات إرشادية واستشارية مع إتاحة الفرصة للعديد من الجهات لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها لجذب أكثر من 28 ألف زائر، مضيفاً : ينطلق الحفل الافتتاحي بمشاركة مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص، كما ستنظم جلسات حوارية لمناقشة أبرز مستجدات ومجالات التجارة الإلكترونية ، في حين تشمل الفعاليات معرض مصاحب يجمع أبرز الجهات الحكومية والشركاء المُمَكَّنين في قطاع التجارة الإلكترونية، لعرض خدماتهم ومنتجاتهم للزوار، مع تخصيص منطقة لورش العمل وتقديم برامج تدريبية متنوعة في عدة مجالات ومواضيع في التجارة الإلكترونية ، وتخصيص منطقة خاصة للاستشارة والإرشاد لتقديم جلسات استشارية وإرشادية من قبل مختصين في مجال التجارة الإلكترونية.
ودعا آل عقران رواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير إلى الاستفادة من ورش العمل والبرامج المقدمة والمعرض المصاحب لجولة عسير للاستفادة من الفعاليات لتنمية المهارات الأساسية والمهنية لهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وإيجاد الفرص المستقبلية لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية تطوير منطقة عسير النابعة من رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية رأس المال البشري.
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