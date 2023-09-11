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انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في عسير - جريدة الوطن السعودية

9/11/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري في محافظة خميس مشيط "جولة التجارة الإلكترونية في منطقة عسير " والتي تنفذها منشآت بالشراكة مع غرفة أبها ومجلس التجارة الإلكترونية .
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي في تصريح بهذه المناسبة : أن الهدف الرئيسي من الجولة تبني التجارة الإلكترونية في نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير، من خلال إقامة ورش العمل والجلسات الإرشادية والإستشارية والمعسكرات التدريبية المختصة في التجارة الإلكترونية ، مشيراً إلى أن الجولة ستسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لمسار التجارة الإلكترونية ورفع الوعي بها من خلال تقديم برنامج تدريبي متكامل ويشمل العديد من الندوات وورش العمل بمختلف الجوانب بالإضافة إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وخلق بيئة مناسبة للمهتمين بالعمل في التجارة الإلكترونية وأصحاب المنشآت التجارية كما تسعى الجولة إلى تعزيز التواصل المباشر للمهتمين في جميع مناطق المملكة وربطهم بقطاع التجارة الإلكترونية .
ولفت الحويزي إلى أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤيـة السعودية 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحاً أن منظومة التجارة الإلكترونية تسعى إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة"، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.
وبين الحويزي أن المملكة تعد واحدة مـن أعلى 10 دول نمواً فـي مجال التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 32% خلال الربع الأول من عام 2023 ، حيث يبلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 سجلاً تجارياً مصدراً، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022م، الذي بلغ إجمالي السجلات المصدرة 3499.
من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن فعاليات "جولة عسير" يشارك فيها نخبة من الخبراء والمهتمين والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى أكثر من 1500 رائد ورائدة أعمال من منطقة عسير حيث سيتم تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية، وجلسات إرشادية واستشارية مع إتاحة الفرصة للعديد من الجهات لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها لجذب أكثر من 28 ألف زائر، مضيفاً : ينطلق الحفل الافتتاحي بمشاركة مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص، كما ستنظم جلسات حوارية لمناقشة أبرز مستجدات ومجالات التجارة الإلكترونية ، في حين تشمل الفعاليات معرض مصاحب يجمع أبرز الجهات الحكومية والشركاء المُمَكَّنين في قطاع التجارة الإلكترونية، لعرض خدماتهم ومنتجاتهم للزوار، مع تخصيص منطقة لورش العمل وتقديم برامج تدريبية متنوعة في عدة مجالات ومواضيع في التجارة الإلكترونية ، وتخصيص منطقة خاصة للاستشارة والإرشاد لتقديم جلسات استشارية وإرشادية من قبل مختصين في مجال التجارة الإلكترونية.
ودعا آل عقران رواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير إلى الاستفادة من ورش العمل والبرامج المقدمة والمعرض المصاحب لجولة عسير للاستفادة من الفعاليات لتنمية المهارات الأساسية والمهنية لهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وإيجاد الفرص المستقبلية لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية تطوير منطقة عسير النابعة من رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية رأس المال البشري.

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