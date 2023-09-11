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آلية عمل الصحوة اليوم: محور العولمة - جريدة الوطن السعودية

9/11/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Al Watan) هذا هو المقال الرابع عشر في سلسلة مقالات (آلية عمل الصحوة اليوم)، وفي هذا الجزء من المقالات نستعرض محور العولمة في (دراسة نحو فضاء جديد للدعوة، 2001).
وبمناسبة الحديث عن العولمة، فلو تتبعنا التسلسل التاريخي لحرب المصطلحات التي قادها التيار الصحوي في السعودية، وهي مصطلحات ليست قليلة، سنجدها قد بدأت تقريبًا بعد منتصف الثمانينيات بالحداثة، ثم بالنظام العالمي الجديد مع مطلع التسعينيات، ثم روجت الصحوة بعد ذلك لمصطلحات صدام الحضارات، ونهاية التاريخ، وتحولت بالتدرج إلى وصف المخالف فكريًا بالعلمانية، ثم وصفه بالليبرالية، بعد أن كانت تصفه بالحداثية، وكان الحديث عن العولمة في منطقة وسط، بين انتقال وصف المخالفين بالعلمنة وبين وصفهم بالليبرالية، وذلك مع بدايات الألفية الجديدة.
وبدأ الاهتمام الصحوي بالعولمة، قبيل دخول الألفية الثانية، والتي أخذت رواجًا أوسع من السابقات، بسبب دخول عنصر الإنترنت، والذي انطلق سعوديًا في أواخر الربع الأول من عام 1997، وتحديدًا في شهر مارس من ذلك العام.
وموقد شرارة الرواج والانتشار لهذه المصطلحات، وفقًا لمفاهيم محددة، ومقصودة في المجتمع، هو قراءة مجتزأة وسطحية، لكتاب مترجم، أو جلسة مع طالب دراسات عليا في إحدى الدول الغربية، ينقل فيها فقرات من آخر مقالات أحد أساتذته الغربيين، للداعية المشهور، أو يلخص كتابًا يبشر بنظرية ما في الأوساط الغربية، وهذه القراءة أو تلك الجلسة تتحول إلى محاضرة أو خطبة تلهب المشاعر والقلوب على ضياع الإسلام وغربته، وما زلت أذكر الكم الهائل من الملازم والأضابير ومصورات المقالات، والذي يتم تداوله بين الصحويين، عن كل دقيق وجليل يقال حول العولمة.
على كلٍ، تقول الدراسة: إن كلمة العولمة من الكلمات التي ظهرت أخيرًا على ألسنة العامة والخاصة، وهي تعد نتاج عصر المدنية والتقنية الحديثة، وهي أحد أساليب الغرب المتقدم في السيطرة على مقدرات الشعوب، وتوجيهها إلى الوجهة التي يريدها، بما يخدم مصالحه الذاتية. ومن المعروف أن شعوب ما يسمى بالعالم الثالث، تتلقف كل ما يأتي من الغرب، من عادات وأفكار، خصوصًا إذا تبنتها شرذمة من أشباه المثقفين، ودعوا إليها؛ لذا فإن الواجب على الدعاة ترسيخ أسس قوية لدى الشعب بجميع فئاته، من قواعد العقيدة والدين، وأن تعمل ذاتيًا على ردِّ كل ما هو ضار بالشعب في دينه ودنياه، من خلال ((تعميق فهم الدين))، بالإضافة إلى ((المطالبة بحقوقهم المدنية)).
وأشارت إجابات أفراد العينة حول تأثير العولمة محليًا، إلى أنها تأثيرات تختلف من دولة إلى أخرى تبعًا لمجموعة من العوامل، منها: الوضع الاقتصادي للدولة، وانفتاحها على الغرب، ومدى بعد أو قرب الشعب من دينه، ومن ضمن هذه التأثيرات: تغيير أنماط السلوك، والتأثير بشكل غير مباشر على الاعتقاد من خلال هدم الشخصية المسلمة، وتكوين شخصية ليس لها معالم واضحة، ممّا يعني القضاء على البعد العقائدي لدى المسلمين، كما أن الدراسة ترى أن تأثير العولمة على المجتمعات المحافظة أشد إيلامًا من غيرها من المجتمعات التي تدعي التقدم، كما أن تأثيرها يتضاعف عبر التأثير الإعلامي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة عبر برامج السياحة وغيرها، الأمر الذي سيضعف الاهتمام بالخصوصية الفكرية والثقافية، بالرغم من وجود صوت يقول: إن إيجابياتها أكثر، ويمكن توظيفها لصالح الدعوة.
وأما عن مدى التأثير السلبي للعولمة على النشاط الدعوي بشكل خاص، فإن الدراسة ترى أن العولمة لها آثار كبيرة وعميقة على الدعوة، ومنها: فتح أبواب الشرور والفتن، مما يعني إجهاد الدعاة في مواجهة ذلك التيار الهدّام، وإثارة الشكوك لدى العامة فيما يقوله الدعاة، وإن لم يواكبها الدعاة فسيُعزلون عن غيرهم.
أما من جهة التأثير الإيجابي للعولمة، فذُكر منها: تعريفنا على الأجزاء المعطوبة في ثقافتنا من خلال المقارنة، وكذلك المزيد من الوعي بالذات والعالم، كما أن العولمة يمكن أن تعمل على إتاحة فرص جديدة لنشر الدعوة، ويمكن أن تقود الأمة إلى ضرورة التوحد ونبذ الفُرقة.
وبالرغم من أن بعض أفراد العينة يرى أن الأثر الإيجابي ضعيفٌ جدًا، ويمكن الاستفادة منه بالإنترنت فقط، وبذلك يبلَّغ الإسلام للعالم أجمع، ويرد على شبهات المبطلين، إلا إنهم يرون إمكانية النفاذ من خلال العولمة للعالمية بدل القطرية، والتواصل مع الأمة في الخارج، وأن باستطاعة الداعية تصدير أفكاره ورسالته عن طريق الكتاب والشريط والصوت والصورة، وأن يستفيد من الأساليب والتجارب النافعة من غيرها، فالعولمة بحسب الدراسة، منابر مفتوحة كسرت احتكار النظم السياسية للإعلام المؤثر.
ومن التأثيرات الإيجابية التي رآها بعضهم، أنها تؤدي إلى تقلص سلطة الدولة، مما يتيح فرصًا جديدة للدعوة ونشرها، وطبعًا هذا التقليص سوف يخدم الرأسمالية، التي تنتمي إليها الشركات، في حين أن الدولة سوف تصرف جهدها إلى المحافظة على أمنها وسلامتها، وتترك خدمة الطبقات الفقيرة.
وثمة سؤال طرحته الدراسة، وهو: هل تعتقدون أن الإسلاميين سيستثنون من فرص الحرية والمشاركة؟
فترى تلك الدراسة المسحية، أنه بات من الواضح جدًا الحرب التي يعلنها الغرب الكافر على الإسلام، لذا أكَّدت غالب العينة على أن العمل الإسلامي سوف يستثنى من هذه الحريات، لأن الدول الراعية للعولمة هي دول كافرة، وكفرها هو الذي يوجهها، وبررت الدراسة ذلك بأن الإسلام عدو للجميع، ولكن هذا الاستثناء سيكون بشكل غير واضح وغير مباشر، هكذا يرى دعاة الهدى أن الإسلام عدو للجميع، وأن الجميع يعتبرونه عدوًا، ولهذا طالب بعض أفراد العينة بأن يفرضوا الدعاة أنفسهم على الساحة.
وترى الدراسة أن من أهم عوامل نجاح (تيار العولمة): اعتماده على العلم والتقنية، والتحكم في رؤوس الأموال، وسهولة الاتصال، وإمكانية الحوار، وموافقة أهواء الناس، وسيعزز ذلك سوء الأوضاع في الدول النامية.
وأكّد أفراد العينة، أنه لا بد من وجود طرح دعوي يناسب المرحلة، يكون من أهم معالمه: أن يكوِّن الإسلاميون خطابًا حضاريًا متقدمًا، للبحث عن الأرضيات المشتركة، وتوعية الناس بواجباتهم الشرعية، واستخدام الآليات المستحدثة في إطار ما يسمى بالعولمة وحسن الاستغلال لها، والانفتاح المنضبط بالشرع، والبعد عن التقليدية والتقليد، وللحديث بقية.

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