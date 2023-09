يتم تنفيذ مشروع Yuri في منطقة Pilbara في غرب أستراليا من قبل شركة Yuri Operations Pty Ltd، وهي مشروع مشترك بين ENGIE Renewables Australia Pty Ltd وشركة Mitsui & Co., Ltd. يقوم الاتحاد الذي يتكون من شركتي الهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل (EPCC) Technip Energies وMonford Group Pty Ltd. ببناء هذه المرافق، والتي ستتألف من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 18 ميجاوات، ونظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 8 ميجاوات (BESS) ومحلل كهربائي بقدرة 10 ميجاوات. وباستخدام الطاقة الشمسية الخالية من الكربون، ستكون هذه المنشأة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 640 طنًا من الهيدروجين الأخضر سنويًا. سيُستخدم الهيدروجين كمادة أولية لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصنع الأمونيا المجاور الذي تديره Yara Pilbara Fertilizer Pty Ltd (YPF). YPF هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ Yara International ASA، التي تعد واحدة من أكبر منتجي الأسمدة المعدنية النيتروجينية في العالم.

للتحكم في محطة الطاقة الشمسية وBESS والمحلل الكهربائي، ستقوم Yokogawa Australia بتزويد نظام الإدارة البيئية الذي طورته شركة PXiSE Energy Solutions LLC التابعة لـYokogawa Group. سيُدمج نظام إدارة الطاقة (EMS) هذا مع نظام تحكم متكامل (ICS) يتمحور حول حل خادم المعلومات التعاوني الذي ستوفره Yokogawa أيضًا للمرحلة 0 من هذا المشروع، بموجب عقد منفصل*1. وبمجرد تركيب هذه الأنظمة وتكاملها، ستتم إدارة إنتاج الطاقة المتجددة في منشأة Yuri بشكل مستقل لضمان الاستقرار المستمر وجودة الطاقة بناءً على متطلبات التشغيل لمصنع الأمونيا المجاور والطقس وعوامل أخرى.

لقد تم بالفعل تقييم حلول التحكم في الشبكة من PXiSE بدرجة عالية في مشروع Horizon Power في غرب أستراليا*2. تخدم Horizon Power أكبر منطقة إمداد بالطاقة في العالم، وبعد طرحها بنجاح في Onslow، سيتم اعتماد الحلول في 34 شبكة صغيرة إضافية من Horizon Power. كما تم أيضًا تقييم قدرة مركز التميز الفني التابع لشركة "Yokogawa Australia" في بيرث، غرب أستراليا، على تقديم الدعم الفني والخدمات الهندسية المدعومة بسنوات عديدة من الخبرة في تقديم حلول متطورة لمجموعة واسعة من الصناعات في أستراليا.

وتعليقًا على مشاركة Yokogawa في هذا المشروع، صرح Koji Nakaoka، نائب الرئيس الأول في Yokogawa ورئيس المقر الرئيسي لأعمال الطاقة والاستدامة ومقر المبيعات العالمية للشركة: "في عالم أصبحت فيه الأنظمة متكاملة بشكل وثيق، استنادًا إلى نظام وفقًا لمفهوم الأنظمة (SoS)، سنساهم في إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة لعملائنا من خلال تقديم حلول ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك دمج أنظمة التحكم في المصنع وإدارة الطاقة لتمكين التحكم في أنظمة الطاقة المعقدة في الوقت المناسب."

*1 Yokogawa ستوفر نظام تحكم متكامل لمشروع الهيدروجين الأخضر الأسترالي - أول استخدام على الإطلاق في أستراليا للهيدروجين الأخضر كمادة أولية لإنتاج الأمونيا –

*2 نجحت Horizon Power وPXiSE Energy Solutions في تشغيل أول شبكة مجتمعية تعمل بالطاقة الشمسية والتخزين فقط بنسبة 100% في العالم

يتم استخدام PXiSE DERMS في 34 شبكة صغيرة من Horizon Power

