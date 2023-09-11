يتم تنفيذ مشروع Yuri في منطقة Pilbara في غرب أستراليا من قبل شركة Yuri Operations Pty Ltd، وهي مشروع مشترك بين ENGIE Renewables Australia Pty Ltd وشركة Mitsui & Co., Ltd. يقوم الاتحاد الذي يتكون من شركتي الهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل (EPCC) Technip Energies وMonford Group Pty Ltd. ببناء هذه المرافق، والتي ستتألف من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 18 ميجاوات، ونظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 8 ميجاوات (BESS) ومحلل كهربائي بقدرة 10 ميجاوات. وباستخدام الطاقة الشمسية الخالية من الكربون، ستكون هذه المنشأة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 640 طنًا من الهيدروجين الأخضر سنويًا. سيُستخدم الهيدروجين كمادة أولية لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصنع الأمونيا المجاور الذي تديره Yara Pilbara Fertilizer Pty Ltd (YPF). YPF هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ Yara International ASA، التي تعد واحدة من أكبر منتجي الأسمدة المعدنية النيتروجينية في العالم.

للتحكم في محطة الطاقة الشمسية وBESS والمحلل الكهربائي، ستقوم Yokogawa Australia بتزويد نظام الإدارة البيئية الذي طورته شركة PXiSE Energy Solutions LLC التابعة لـYokogawa Group. سيُدمج نظام إدارة الطاقة (EMS) هذا مع نظام تحكم متكامل (ICS) يتمحور حول حل خادم المعلومات التعاوني الذي ستوفره Yokogawa أيضًا للمرحلة 0 من هذا المشروع، بموجب عقد منفصل*1. وبمجرد تركيب هذه الأنظمة وتكاملها، ستتم إدارة إنتاج الطاقة المتجددة في منشأة Yuri بشكل مستقل لضمان الاستقرار المستمر وجودة الطاقة بناءً على متطلبات التشغيل لمصنع الأمونيا المجاور والطقس وعوامل أخرى.

لقد تم بالفعل تقييم حلول التحكم في الشبكة من PXiSE بدرجة عالية في مشروع Horizon Power في غرب أستراليا*2. تخدم Horizon Power أكبر منطقة إمداد بالطاقة في العالم، وبعد طرحها بنجاح في Onslow، سيتم اعتماد الحلول في 34 شبكة صغيرة إضافية من Horizon Power. كما تم أيضًا تقييم قدرة مركز التميز الفني التابع لشركة "Yokogawa Australia" في بيرث، غرب أستراليا، على تقديم الدعم الفني والخدمات الهندسية المدعومة بسنوات عديدة من الخبرة في تقديم حلول متطورة لمجموعة واسعة من الصناعات في أستراليا.

وتعليقًا على مشاركة Yokogawa في هذا المشروع، صرح Koji Nakaoka، نائب الرئيس الأول في Yokogawa ورئيس المقر الرئيسي لأعمال الطاقة والاستدامة ومقر المبيعات العالمية للشركة: "في عالم أصبحت فيه الأنظمة متكاملة بشكل وثيق، استنادًا إلى نظام وفقًا لمفهوم الأنظمة (SoS)، سنساهم في إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة لعملائنا من خلال تقديم حلول ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك دمج أنظمة التحكم في المصنع وإدارة الطاقة لتمكين التحكم في أنظمة الطاقة المعقدة في الوقت المناسب."

*1 Yokogawa ستوفر نظام تحكم متكامل لمشروع الهيدروجين الأخضر الأسترالي - أول استخدام على الإطلاق في أستراليا للهيدروجين الأخضر كمادة أولية لإنتاج الأمونيا –

*2 نجحت Horizon Power وPXiSE Energy Solutions في تشغيل أول شبكة مجتمعية تعمل بالطاقة الشمسية والتخزين فقط بنسبة 100% في العالم

يتم استخدام PXiSE DERMS في 34 شبكة صغيرة من Horizon Power

نبذة عن Yokogawa

توفر Yokogawa حلولاً متقدمة في مجالات القياس والتحكم والمعلومات للعملاء عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والمواد الكيميائية والمواد والأدوية والمواد الغذائية. تعالج Yokogawa مشكلات العملاء فيما يتعلق بتحسين الإنتاج والأصول وسلسلة التوريد من خلال التطبيق الفعال للتقنيات الرقمية، مما يتيح الانتقال إلى العمليات المستقلة.

تأسست Yokogawa في طوكيو عام 1915، وتواصل العمل نحو مجتمع مستدام من خلال موظفيها الذين يزيد عددهم عن 17,000 موظف في شبكة عالمية تضم 129 شركة منتشرة في 60 دولة.

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أسماء الشركات والمنظمات والمنتجات والخدمات والشعارات الواردة هنا هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ Yokogawa Electric Corporation أو أصحابها.

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