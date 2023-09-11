Monday, 11 September 2023 10:58 GMT

Yokogawa تقوم بتوريد نظام إدارة الطاقة لـyuri Green Hydrogen Project في أستراليا

9/11/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلنYokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) أن شركتها التابعة Yokogawa Australia تلقت طلبًا من شركة Monford Group Pty Ltd. لتوفير نظام إدارة الطاقة (EMS) للمرحلة الأولية ("المرحلة 0") من Yuri Green Hydrogen Project (يشار إليها فيما يلي باسم Yuri)، التي تقوم ببناء مجمع لإنتاج الهيدروجين المتجدد على نطاق الصناعي في أستراليا.

يتم تنفيذ مشروع Yuri في منطقة Pilbara في غرب أستراليا من قبل شركة Yuri Operations Pty Ltd، وهي مشروع مشترك بين ENGIE Renewables Australia Pty Ltd وشركة Mitsui & Co., Ltd. يقوم الاتحاد الذي يتكون من شركتي الهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل (EPCC) Technip Energies وMonford Group Pty Ltd. ببناء هذه المرافق، والتي ستتألف من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 18 ميجاوات، ونظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 8 ميجاوات (BESS) ومحلل كهربائي بقدرة 10 ميجاوات. وباستخدام الطاقة الشمسية الخالية من الكربون، ستكون هذه المنشأة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 640 طنًا من الهيدروجين الأخضر سنويًا. سيُستخدم الهيدروجين كمادة أولية لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصنع الأمونيا المجاور الذي تديره Yara Pilbara Fertilizer Pty Ltd (YPF). YPF هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ Yara International ASA، التي تعد واحدة من أكبر منتجي الأسمدة المعدنية النيتروجينية في العالم.

للتحكم في محطة الطاقة الشمسية وBESS والمحلل الكهربائي، ستقوم Yokogawa Australia بتزويد نظام الإدارة البيئية الذي طورته شركة PXiSE Energy Solutions LLC التابعة لـYokogawa Group. سيُدمج نظام إدارة الطاقة (EMS) هذا مع نظام تحكم متكامل (ICS) يتمحور حول حل خادم المعلومات التعاوني الذي ستوفره Yokogawa أيضًا للمرحلة 0 من هذا المشروع، بموجب عقد منفصل*1. وبمجرد تركيب هذه الأنظمة وتكاملها، ستتم إدارة إنتاج الطاقة المتجددة في منشأة Yuri بشكل مستقل لضمان الاستقرار المستمر وجودة الطاقة بناءً على متطلبات التشغيل لمصنع الأمونيا المجاور والطقس وعوامل أخرى.

لقد تم بالفعل تقييم حلول التحكم في الشبكة من PXiSE بدرجة عالية في مشروع Horizon Power في غرب أستراليا*2. تخدم Horizon Power أكبر منطقة إمداد بالطاقة في العالم، وبعد طرحها بنجاح في Onslow، سيتم اعتماد الحلول في 34 شبكة صغيرة إضافية من Horizon Power. كما تم أيضًا تقييم قدرة مركز التميز الفني التابع لشركة "Yokogawa Australia" في بيرث، غرب أستراليا، على تقديم الدعم الفني والخدمات الهندسية المدعومة بسنوات عديدة من الخبرة في تقديم حلول متطورة لمجموعة واسعة من الصناعات في أستراليا.

وتعليقًا على مشاركة Yokogawa في هذا المشروع، صرح Koji Nakaoka، نائب الرئيس الأول في Yokogawa ورئيس المقر الرئيسي لأعمال الطاقة والاستدامة ومقر المبيعات العالمية للشركة: "في عالم أصبحت فيه الأنظمة متكاملة بشكل وثيق، استنادًا إلى نظام وفقًا لمفهوم الأنظمة (SoS)، سنساهم في إدارة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة لعملائنا من خلال تقديم حلول ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك دمج أنظمة التحكم في المصنع وإدارة الطاقة لتمكين التحكم في أنظمة الطاقة المعقدة في الوقت المناسب."

*1 Yokogawa ستوفر نظام تحكم متكامل لمشروع الهيدروجين الأخضر الأسترالي - أول استخدام على الإطلاق في أستراليا للهيدروجين الأخضر كمادة أولية لإنتاج الأمونيا –
*2 نجحت Horizon Power وPXiSE Energy Solutions في تشغيل أول شبكة مجتمعية تعمل بالطاقة الشمسية والتخزين فقط بنسبة 100% في العالم
يتم استخدام PXiSE DERMS في 34 شبكة صغيرة من Horizon Power

نبذة عن Yokogawa
توفر Yokogawa حلولاً متقدمة في مجالات القياس والتحكم والمعلومات للعملاء عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والمواد الكيميائية والمواد والأدوية والمواد الغذائية. تعالج Yokogawa مشكلات العملاء فيما يتعلق بتحسين الإنتاج والأصول وسلسلة التوريد من خلال التطبيق الفعال للتقنيات الرقمية، مما يتيح الانتقال إلى العمليات المستقلة.
تأسست Yokogawa في طوكيو عام 1915، وتواصل العمل نحو مجتمع مستدام من خلال موظفيها الذين يزيد عددهم عن 17,000 موظف في شبكة عالمية تضم 129 شركة منتشرة في 60 دولة.
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

أسماء الشركات والمنظمات والمنتجات والخدمات والشعارات الواردة هنا هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ Yokogawa Electric Corporation أو أصحابها.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


MENAFN11092023004146001356ID1107047485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث