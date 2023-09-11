تشكل فئة الشباب، الذين تقلّ أعمارهم عن 25 عامًا، في البلدان العربية ما يقارب 60 في المائة من تعداد سكانها، مما يجعل المنطقة العربية الأكثر شبابًا على المستوى العالمي. وفي الموسم الجديد من برنامج "نجوم العلوم" التلفزيوني، سيتم استكشاف الإمكانات والقدرات والتطلعات التي تمتلكها هذه الشريحة من الشباب للمساهمة في عملية الابتكار العلمي، عندما ستستقبل استوديوهات البرنامج في موسمه الخامس عشر بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الجولة الأولى من تجارب الأداء، وذلك تحضيرًا لانطلاق هذا الموسم.

وقد رسخ برنامج مؤسسة قطر، "نجوم العلوم"، على مدى مواسمه المتعددة مكانته كمنصّة لاكتشاف المواهب الإقليمية والابتكارات، إذْ يسعى المرشحون الى تطوير حلولهم بدعم من مستشارين متخصصين وفريق متمرّس، والتقدم من خلال عدة جولات تنافسية للتأهّل إلى مرحلة التصفيات النهائية من البرنامج، في أفق أن يكونوا من بين الفائزين الاثنين اللذين سيحصل كل واحد منهما على حصة من الجائزة المالية للبرنامج المخصصة للتمويل الأولي للمشروعات الفائزة.

في هذا الصدد، أبدى البروفيسور فؤاد مراد، مستشار العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وواحد من أقدم أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج، رأيه حول التأثير الثقافي لبرنامج "نجوم العلوم" على بيئة ريادة الأعمال في المنطقة العربية، حيث قال: "لقد ساهم برنامج "نجوم العلوم" في تحفيز الشباب على عدم الاكتفاء بدراسة الكتب والحصول على شهادات تُعلّق على الجدران؛ بل نحن في حاجة لنكون أفرادًا منتجين - نبتكر ونخوض غمار رحلة ريادة الأعمال بشغف، ونعزّز التغيير الإيجابي من خلال خلق فرص للعمل بدل المطالبة بها."

ومن جانبه، يرى يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، أن نجاح البرنامج يكمن في قدرته على تيسير الوصول إلى مجال العلوم وتبديد الغموض الذي يكتنف فهم الناس بشأنها؛ وهذا في حد ذاته أمر بالغ الأهمية لجذب جيل ناشئ من المبتكرين العرب. وأضاف قائلًا: "لقد قطعت المنطقة ككل شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الرقمية والتنمية المستدامة خلال السنوات الماضية."

بالمقابل، أوضح الصالحي، العضو السابق في لجنة تحكيم "نجوم العلوم": أن "هناك العديد من القضايا الراهنة حول عملية تعزيز ريادة الأعمال التي تستوجب معالجتها، مع ضرورة التشجيع على المخاطرة، وتحفيز الوعي بالحلول القائمة على التكنولوجيا؛ وفي هذا السياق، قدّم برنامج "نجوم العلوم" عملًا مميّزا كان له الأثر الجيد في سدّ فجوة المعرفة، وكسر الحواجز الثقافية التي تعيق تعميم هذه العقلية."

لا يهدف برنامج "نجوم العلوم" إلى تعزيز مفهوم الابتكار فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إنشاء بيئة مناسبة لريادة الأعمال من شأنها أن تعزّز المنظومات الاقتصادية القائمة على الابتكار، وتطوير قوى عاملة ذات مهارات عالية في مجالات العلوم والتكنولوجيا؛ وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا متزامنًا على مستوى عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية، والطاقات المتجددة. فوفقًا لتقرير "فوربس"، جلبت الشركات التقنية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط تمويلًا ماليًا قياسيًا، بلغ 3.94 مليار دولار في عام 2022، أي بزيادة قدرها 24 في المائة في القيمة، مقارنة بعام 2021.

يعكس مجتمع خريجي برنامج "نجوم العلوم"، الذي يضم 161 عضوًا ينتمون إلى 18 دولة عربية، حجم التأثير الذي أحدثه البرنامج التلفزيوني في المنطقة. فقد أسهم البرنامج على مدى الخمسة عشرة سنة الماضية، في إدماج 55 خريجًا في المشروعات الريادية، فضلًا عن استكشاف وتطوير المنتجات والأعمال، وتمويل المستثمرين، والشراكات الاستراتيجية؛ فيما أظهر الفائزون المميّزون والمتسابقون إرادة لامحدودة للابتكار في شتّى القطاعات.

ونذكر بعض الأمثلة الحية على ذلك، كالمتأهل للنهائي في الموسم الثاني أحمد الغازي، من المملكة العربية السعودية، الذي اخترع جهازًا آليًا للمشي لفئة كبار السن؛ منتجه الرئيسي "كان-جو"، عصا المشي الأكثر ذكاءً في العالم، والذي تمّ إطلاقه في شهر مايو 2022، من قبل شركته في وادي السيليكون – "كان موبيليتيز".

أمّا في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية، فقد أطلعنا الفائز بالموسم الرابع، خالد أبو جسوم، أول فائز قطري بجائزة برنامج "نجوم العلوم"، على "أوليفر" - الذي يتمثّل في جهاز طهي ذكي؛ ومؤخراً أطلق "أسطول أوليفر" وهي تقنية ذات نمط -أطلب وانس- من شأنها أن تمثّل حلولًا للطهي الذاتي في ما يتعلّق بالمطابخ التجارية من جميع الأنواع والأحجام.

من جانبها، برهنت الدكتورة نور مجبور، من سوريا، بعد مشاركتها في الموسم العاشر لبرنامج "نجوم العلوم"، على تميّز المرأة في العالم العربي، وألهمت الكثيرات لبناء مستقبلهن في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فقد سجلت مشروعها "كابي" (QABY)، الذي يتمثّل في مجموعة من الأدوات البحثية لتشخيص مرض الباركنسون في مراحله المبكرة من خلال الأجسام المضادة كعلامة تجارية لدى مؤسسة قطر؛ وهي تعمل الآن كعالمة أولى في المؤشرات الحيوية الانتقالية في مختبرات" أسترازينيكا"، بالمملكة المتحدة.

سيُبثّ برنامج "نجوم العلوم" كل يوم جمعة وسبت، ابتداءً من يوم 8 سبتمبر 2023، ويستمرّ عرضه حتى 20 أكتوبر 2023 على خمس قنوات في المنطقة وعبر الإنترنت.

يرجى زيارة دليل البثّ للقنوات والتوقيت على:

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

"نجوم العلوم" هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعاً، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاريع في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف ثلاثة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين الإثنين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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