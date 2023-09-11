تفخر المنظمة المهنية لإنتاج ومعالجة وتسويق لحوم الأغنام والماعز في إسبانيا "إنتروفيك" بإطلاق برنامج " Exclusive Lamb&Goat" الحصري لانتاج وتسويق لحوم الضأن والماعز الأوروبيّة، بالتعاون مع المنظمة المجرية لمنتجي لحوم الأغنام. تمتد هذه الحملة الترويجية على مدى ثلاثة أعوام (من عام 2023 ولغاية عام 2025)، وتتوافق بسلاسة مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعزيز جودة قطاع المواد الغذائية فيها، كما تحظى بدعم وتمويل من المفوضية الأوروبية.

تهدف هذه الحملة، التي أُطلقت من أجل توسيع نطاق وصول منتجات لحم الضأن والماعز الأوروبية، إلى جذب انتباه المتخصصين في قطاع الأغذية الزراعية في مختلف البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان وهونغ كونغ. كما تهدف بشكل أساسيّ إلى جذب انتباه المستهلكين في هذه الأسواق المستهدفة ممّن يُقدّرون المنتجات عالية الجودة ذات النكهات المميزة.

تمّ إطلاق هذا البرنامج خلال فعالية صحفية اُقيمت يوم الثلاثاء 6 يونيو في مقر جمعية الصحافة بمدريد. وقد شكّل هذا الحدث، الذي حضره مندوبون صحفيون من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان وهونج كونج وإسبانيا، فرصة لأعضاء "إنتروفيك" لشرح أهداف هذه الحملة.

استهلّ توماس رودريغيز سيرانو، مدير "إنتروفيك"، الحدث بكلمة سلّط فيها الضوء على الوضع الحالي لقطاع الأغنام والماعز الأوروبي. وشدّد على أهمية الإنتاج الأوروبي وتصديره إلى السوق العالمية، وهو موضوع يتوافق مع دعوة رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات الزراعية.

هذا ويُعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر منتج ومصدّر للحوم الأغنام والماعز في العالم، مع توافر حوالى 60 مليون رأس من الغنم و10 ملايين رأس من الماعز في القارة. وتترجم هذه الأرقام إلى أرقام تصدير سنوية مذهلة تبلغ 158 ألف طن، تُسهم بشكل كبير في الاقتصاد الأوروبي.

وفيما بعد، قدّمت بياتريس كاساريس، مديرة شؤون الاتصالات في "إنتروفيك"، لمحة عن الحملة الترويجية الشاملة المخطّط لها لتنفيذ البرنامج. إذ تتضمّن الحملة المشاركة في المعارض التجارية البارزة مثل معرض فودكس اليابان " Foodex Japan" في طوكيو ومعرض الخليج للأغذية " Gulfood" في دبي وهوريكا السعودية " Saudí HORECA" في الرياض، ما يدعم هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في تعزيز قطاعي التجارة والاستثمار في المملكة.

واختُتم الحدث بكلمة من راؤول مونييز، رئيس منظمة "إنتروفيك"، أكّد فيها على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الأغنام والماعز في دعم الاقتصاد الأوروبي. كما سلّط الضوء على أساليب الإنتاج المشهود لها في هذا القطاع بجودتها وموثوقيتها والتي تسهم في انتاج المواد الغذائية عالية القيمة والمميزة عالمياً.

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