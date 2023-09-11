تعيين Lazard السيد Stephen Lovegrove في منصب كبير المستشارين
التاريخ
9/11/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lazard Ltd (رمزها في بورصة نيويورك: LAZ) انضمام السيد Stephen Lovegrove إلى الشركة حيث يشغل منصب كبير المستشارين ومهمته تقديم خدمات للعملاء في مجالي الاستشارات المالية والاستشارات الجيوسياسية في المملكة المتحدة، على أن يمارس عمله في لندن.
صرح Peter Orszag، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات المالية والرئيس التنفيذي المنتخب لشركة Lazard، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالسيد Stephen في Lazard، إذ إنه سيقدم رؤى مستنيرة للغاية متعلقة بالموضوعات التجارية والجيوسياسية التي طورها على مدار عقود من الخبرة، وستكون رؤيته المعنية بتحول الطاقة ذات أهمية خاصة لعملائنا الأوروبيين".
يجمع قسم الاستشارات الجيوسياسية في Lazard بعضًا من العقول الجيوسياسية الأكثر خبرة في العالم جنبًا إلى جنب مع خبرة Lazard الثرية بغية تقديم تحليلات مخصصة لقادة الشركات ومجالس الإدارة ورؤى إستراتيجية في بيئة جيوسياسية دائمة التطور.
صرح CyKapadia، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات المالية في المملكة المتحدة في شركة Lazard، قائلاً: "يتمتع السيد Stephen بخبرة كبيرة في مجال أمن الطاقة والخدمات المالية والعلاقات التجارية الأوروبية، والتي من شأنها إفادة عملائنا، إلى جانب ذلك، ستساعد معرفته الإستراتيجية المتعمقة ورؤيته الجيوسياسية عملاءنا في تقييم الآثار الاقتصادية والسوقية المهمة للقضايا التجارية والسياسية السريعة التغير على مستوى العالم".
شغل السيد Stephen Lovegrove منصب مستشار للأمن القومي في حكومة المملكة المتحدة وكان يتولى وظيفة الإشراف على القدرات الأمنية والدفاعية والاستخباراتية في المملكة المتحدة نيابةً عن رئيس الوزراء من مارس 2021 وحتى سبتمبر 2022، كما شغل سابقًا منصب السكرتير الدائم لوزارة الدفاع من عام 2016 إلى 2021. وقد شغل عددًا من المناصب العليا في Whitehall، من ضمنها السكرتير العام لوزارة الطاقة والتغير المناخي حيث أشرف على تفعيل نظام العقود مقابل الفروقات في المملكة المتحدة الهادف إلى تمويل المصادر المتجددة ورئيس الجهاز التنفيذي للمساهمين التابع للحكومة (المعروف الآن باسم U.K. Government Investments). إلى جانب ذلك، كان ممثل الحكومة في مجلس إدارة لجنة لندن المنظمة للألعاب الأولمبية لمدة سبعة أعوام، كما انضم إلى الخدمة المدنية في عام 2004 بعد أن عمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية مع Morgan Grenfell وDeutsche Bank.
يشغل السيد Stephen Lovegrove حاليًا منصب زميل زائر مرموق في جامعة كولومبيا حيث يركز في عمله على التفاعل بين الطاقة والأمن القومي، كما يشغل منصب مدير غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة العقارات .Grosvenor Ltd
عن LAZARD
تمارس Lazard، إحدى أبرز شركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول في العالم، نشاطها في 43 مدينة في 26 بلدًا في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة، التي تحتفل بمرور 175 عامًا على تأسيسها، المشورة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والمسائل الإستراتيجية الأخرى وإعادة الهيكلة وحلول رأس المال وخدمات إدارة الأصول للشركات والشراكات والمؤسسات والحكومات والأفراد. لمزيد من المعلومات عن Lazard، الرجاء التفضل بزيارة تابعوا Lazard على @Lazard.
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