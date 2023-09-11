تعيين Lazard السيد Stephen Lovegrove في منصب كبير المستشارين

صرح Peter Orszag، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات المالية والرئيس التنفيذي المنتخب لشركة Lazard، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالسيد Stephen في Lazard، إذ إنه سيقدم رؤى مستنيرة للغاية متعلقة بالموضوعات التجارية والجيوسياسية التي طورها على مدار عقود من الخبرة، وستكون رؤيته المعنية بتحول الطاقة ذات أهمية خاصة لعملائنا الأوروبيين".

يجمع قسم الاستشارات الجيوسياسية في Lazard بعضًا من العقول الجيوسياسية الأكثر خبرة في العالم جنبًا إلى جنب مع خبرة Lazard الثرية بغية تقديم تحليلات مخصصة لقادة الشركات ومجالس الإدارة ورؤى إستراتيجية في بيئة جيوسياسية دائمة التطور.

صرح CyKapadia، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات المالية في المملكة المتحدة في شركة Lazard، قائلاً: "يتمتع السيد Stephen بخبرة كبيرة في مجال أمن الطاقة والخدمات المالية والعلاقات التجارية الأوروبية، والتي من شأنها إفادة عملائنا، إلى جانب ذلك، ستساعد معرفته الإستراتيجية المتعمقة ورؤيته الجيوسياسية عملاءنا في تقييم الآثار الاقتصادية والسوقية المهمة للقضايا التجارية والسياسية السريعة التغير على مستوى العالم".

شغل السيد Stephen Lovegrove منصب مستشار للأمن القومي في حكومة المملكة المتحدة وكان يتولى وظيفة الإشراف على القدرات الأمنية والدفاعية والاستخباراتية في المملكة المتحدة نيابةً عن رئيس الوزراء من مارس 2021 وحتى سبتمبر 2022، كما شغل سابقًا منصب السكرتير الدائم لوزارة الدفاع من عام 2016 إلى 2021. وقد شغل عددًا من المناصب العليا في Whitehall، من ضمنها السكرتير العام لوزارة الطاقة والتغير المناخي حيث أشرف على تفعيل نظام العقود مقابل الفروقات في المملكة المتحدة الهادف إلى تمويل المصادر المتجددة ورئيس الجهاز التنفيذي للمساهمين التابع للحكومة (المعروف الآن باسم U.K. Government Investments). إلى جانب ذلك، كان ممثل الحكومة في مجلس إدارة لجنة لندن المنظمة للألعاب الأولمبية لمدة سبعة أعوام، كما انضم إلى الخدمة المدنية في عام 2004 بعد أن عمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية مع Morgan Grenfell وDeutsche Bank.

يشغل السيد Stephen Lovegrove حاليًا منصب زميل زائر مرموق في جامعة كولومبيا حيث يركز في عمله على التفاعل بين الطاقة والأمن القومي، كما يشغل منصب مدير غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة العقارات .Grosvenor Ltd

عن LAZARD

تمارس Lazard، إحدى أبرز شركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول في العالم، نشاطها في 43 مدينة في 26 بلدًا في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة، التي تحتفل بمرور 175 عامًا على تأسيسها، المشورة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والمسائل الإستراتيجية الأخرى وإعادة الهيكلة وحلول رأس المال وخدمات إدارة الأصول للشركات والشراكات والمؤسسات والحكومات والأفراد. لمزيد من المعلومات عن Lazard، الرجاء التفضل بزيارة تابعوا Lazard على ‎@Lazard.

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