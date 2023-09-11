إفتاء كبار علماء الشريعة بإمكانية حِل اللحوم المزروعة

صدرت هذه الفتوى التاريخية من ثلاثة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية بالتزامن من بدء دخول اللحوم المزروعة إلى السوق في الولايات المتحدة الأمريكية ومع وصول المعلومات التي تفيد المستهلكين على مستوى العالم بأن اللحوم المصنعة بهذه الطريقة يمكن أن تساعد في مواجهة تحديات النظم الغذائية العالمية المرتبطة بتغير المناخ وسلامة الأغذية والأمن الغذائي ورعاية الحيوانات. وفي ظل الزيادة السريعة في عدد السكان المسلمين، يتزايد استهلاكهم للحوم أيضًا، إذ بلغ حجم تجارة اللحوم الحلال على مستوى العالم 202 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع وصوله إلى 375,05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وفقًا لبعض التقديرات .

نظر علماء الشريعة في الوثائق التي أعدتها GOOD Meat والمحامون في AlDhabaan & Partners بالتعاون مع Eversheds Sutherland، والتي وصفت كيفية صنع الدجاج المزروع الذي يعد المنتج الأول للشركة. وقد درست اللجنة التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على الخلايا واختيارها والمكونات التي تتغذى بها الخلايا لتحفيز النمو، وكيفية حصاد الخلايا وكيفية تصنيع المنتجات النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، استعانت GOOD Meat أيضًا بقسم استشارات المنتجات الحلال، وهو قسم تابع لشركة Halal Product Development Company، التي تعد شركة فرعية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بغية تقديم المشورة ومساعدة الشركة في العملية الرسمية الهادفة إلى الحصول على التصديق المسبق على حِل المنتجات في المملكة العربية السعودية والعالم.

خلص العلماء إلى أن اللحوم المزروعة يمكن أن تكون حلالاً وفقًا للشروط التالية:



استخلاص سلالة الخلايا من حيوان مباح أكله، مثل الدجاج أو البقر

ذبح الحيوان الذي تُستخلص منه سلالة الخلايا وفقًا للشريعة الإسلامية

أن تكون المواد الغذائية المغذية للخلايا مباحًا أكلها، وألا تتضمن أي مواد محظور أكلها، مثل الدم المسكوب أو الكحول أو المواد المستخرجة من الحيوانات غير المذبوحة بالطريقة الصحيحة أو الخنازير أن تكون اللحوم المزروعة صالحة للأكل وألا تُشكل أي ضرر على صحة البشر، ويتم تأكيد هذا الأمر عن طريق الاستعانة بالمتخصصين، مثل هيئة الرقابة على الأغذية في الدولة

لم تستوفِ سلالة خلايا الدجاج ولا عملية الإنتاج في GOOD Meat، والتي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وسنغافورة، هذه المعايير المذكورة سابقًا بعد، ولكن في ظل توضيح المعايير المطلوبة ستعمد الشركة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لاستيفاء معايير حِل المنتجات.

صرح Josh Tetrick، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة GOOD Meat، قائلاً: "إذا كانت اللحوم المزروعة ستلعب دورًا في تلبية احتياجات نظامنا الغذائي المستقبلي، فيجب أن تكون خيارًا متاحًا لمليارات البشر على مستوى العالم الذي يأكلون الطعام الحلال. وقد أسهمت الفتوى التاريخية في توضيح المتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الهدف المنشود، ومن هذا المنطلق، يجب على الشركات العمل على تصميم آلية من شأنها اتباع هذه الإرشادات.

جدير بالذكر أن الفتوى المذكورة آنفًا هي مؤشر إيجابي لشركات اللحوم المزروعة التي ترغب في خدمة مناطق في العالم تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، مثل الشرق الأوسط. وفي واقع الأمر، أظهر استطلاع حديث شمل أكثر من 2000 مستهلك في ستة بلدان كبيرة في الشرق الأوسط أن الغالبية العظمى من المشاركين أعربوا عن إمكانية شراء اللحوم المزروعة واستبدال اللحوم التقليدية بها، بشرط حِلها وبيعها بسعر مماثل وتمتعها بنفس المذاق المعتاد. هذا، وقد استطلعت الدراسة التي أجرتها GOOD Meat الصادرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الماضي آراء المستهلكين في المملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من البلدان في المنطقة.

كانت الرسائل المناخية واحدة من الأدوات الفعالة المؤثرة على نية الشراء في الاستطلاع الذي أجرته PSB Insights، الشركة الاستشارية المستقلة الرائدة. إضافةً إلى ذلك، يسلط مقال حديث في مجلة Frontiers in Nutrition بعض الضوء على هذا الدافع، مشيرًا إلى أن تناول اللحوم المزروعة الحلال قد يعتبره البعض خطوة مهمة نحو حماية الطبيعة، إذ يشير المؤلفون إلى أن "اتباع نظام غذائي ذي تأثير سلبي أقل على البيئة يعتمد على استهلاك منتجات البروتين البديلة، يمكن اعتباره وسيلة لدعم اثنين على الأقل من المبادئ الرئيسية الخمسة: الحفاظ على الحياة والذرية."

ومن علماء الشريعة الذي أصدروا الرأي الجديد:

الشيخ عبد الله المانع

يعد الشيخ عبد الله المانع عالم شريعة جليل يحظى باحترام كبير على الصعيد المحلي والدولي، فهو عضو في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية منذ عام 1971، فضلاً عن أنه عضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، كما شغل سابقًا منصب رئيس محاكم مكة المكرمة، وهو حاليًا عضو في هيئة الفتوى الشرعية للعديد من البنوك في المملكة، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي. ومن هذا المنطلق، جعلته خبرته في الفقه الإسلامي مرجعًا مهمًا له وزنه في إصدار الفتاوى.

الأستاذ عبد الله المطلق

يعد الأستاذ عبد الله المطلق من علماء الشريعة البارزين وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وقد شغل سابقًا منصب رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء ويشغل حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي، إلى جانب إسهاماته العظيمة في مجالات الفقه الإسلامي والتعليم والخدمة العامة. وقد أثرت أعماله العلمية المكتبات الإسلامية وحظت بمكانة كبيرة في الأوساط الأكاديمية.

الأستاذ سعد الشثري

يعد الأستاذ سعد الشثري عالم شريعة جليلاً، يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي كما أنه عضو في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعضو حالي في اللجنة الدائمة للإفتاء. له الكثير من المؤلفات التي بلغت أكثر من 60 كتابًا ونشر أكثر من 10 مقالات في المجلات العلمية. إضافةً إلى ذلك، يشتهر بدعوته إلى الاعتدال والتفسير المتوازن للتعاليم الإسلامية ويمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من المملكة ليصل إلى جمهور عالمي.

عن Eat Just, Inc.‎

تعد Eat Just شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الأغذية وتتمثل رسالتها في بناء نظام غذائي أفضل على مستوى الصحة والأمان والاستدامة في حياتنا، وتتمتع الشركة بخبرة كبيرة في المجال، بدءًا من تفعيل البروتينات النباتية وحتى زراعة الخلايا الحيوانية، إلى جانب أنها مدعومة بفريق عالمي من العلماء والطهاة الذين يعملون في العديد من التخصصات البحثية. إضافةً إلى ذلك، أطلقت الشركة واحدة من أسرع العلامات التجارية للبيض تطورًا في العالم، والذي يتم تصنيعه بالكامل من النباتات وأول لحوم يتم طرحها في السوق في العالم مصنوعة من خلايا حيوانية بدلاً من الماشية المذبوحة. هذا، وقد تم الاعتراف بالشركة واحدة من "أكثر الشركات ابتكارًا" من Fast Company وواحدة من ضمن "100 شركة ممتازة" من Entrepreneur وواحدة من ضمن "Disruptor 50" من CNBC وواحدة من رواد التكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي. وتم اختيار JUST Egg ضمن "أعظم 100 ابتكار" من Popular Science وضمن "الأفكار المغيرة للعالم" من Fast Company، ومع ظهور GOOD Meat التاريخي الأول، أشادت بها The Guardian وVox وWIRED بصفتها أحد أكبر الإنجازات العلمية لعام 2020.

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