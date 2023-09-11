دانيال يهدد مصر
التاريخ
9/11/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة الأرصاد المصرية بحسب موقع "اليوم السابع " أن جمهورية مصر سوف تتأثر ببقايا العاصفة دانيال بداية من اليوم الإثنين حيث من المتوقع أن تصل إلى غرب البلاد مصحوبة بالأمطار، مع احتمالية التأثر بسرعات الرياح والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى وكذلك مدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وعليه نوهت الجهات بضرورة الاستعداد للعاصفة من خلال تنفيذ عدة خطوات.
١- شحن الأجهزة الإلكترونية
ينصح بشحن هاتف المحمول والكمبيوتر المحمول وكذلك الأجهزة الإلكترونية الأخرى بالكامل تحسباً لأي أضرار ناجمة عن انقطاع التيارالكهربائى.
٢-أجهزة الإنذار
يجب التأكد من كفاءة أجهزة الإنذار من الدخان واحتواءها على بطاريات جديدة.
٣-إغلاق النوافذ
ينصح بإغلاق النوافذ و الأبواب خلال العاصفة لإبعاد الهواء البارد والملىء بالتراب وحماية للأُسر استنشاق الأتربة.
٤-تجهيز السيارة
يجب التأكد من أن السيارة جاهزة للقيادة الآمنة مع التأكد من امتلاء خزان الوقود والاحتفاظ بمجموعة أدوات الطوارئ الشتوية في صندوقالسيارة، وفي حال الاضطرار للقيادة أثناء العاصفة مع ضرورة القيادة في الشوارع غير مزدحمة وتشغيل إضاءة السيارة لإنارة الشارع معتشغيل المساحات لتنظيف زجاج السيارة لوضوح الرؤية وينصح بإغلاق نوافذ السيارة أيضاً للحماية من الأتربة والهواء.
٥-الملابس
ينصح بارتداء عدة طبقات من الملابس الفضفاضة وخفيفة الوزن بدلًا من طبقة واحدة ثقيلة، بحيث تكون الملابس الخارجية منسوجة بإحكاموطاردة للماء، في حالة سقوط أمطار مع ارتداء قبعة وأحذية متينة مقاومة للماء وتغطية الفم بكمامة .
٦- أرقام الطوارىء
يجب تدوين أرقام هواتف الطوارئ والاحتفاظ بها للاستعانة بها عند الحاجة .
٧- شراء مستلزمات المنزل
يجب شراء مستلزمات المنزل لتجنب الإضطرار للخروج أثناء العاصفة لشرائها وكذلك المستلزمات الطبية من أدوية وغيرها .
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