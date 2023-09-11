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دانيال يهدد مصر

9/11/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هيئة الأرصاد المصرية بحسب موقع "اليوم السابع " أن جمهورية مصر سوف تتأثر ببقايا العاصفة دانيال بداية من اليوم الإثنين حيث من المتوقع أن تصل إلى غرب البلاد مصحوبة بالأمطار، مع احتمالية التأثر بسرعات الرياح والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى وكذلك مدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وعليه نوهت الجهات بضرورة الاستعداد للعاصفة من خلال تنفيذ عدة خطوات.

١- شحن الأجهزة الإلكترونية

ينصح بشحن هاتف المحمول والكمبيوتر المحمول وكذلك الأجهزة الإلكترونية الأخرى بالكامل تحسباً لأي أضرار ناجمة عن انقطاع التيارالكهربائى.

٢-أجهزة الإنذار

يجب التأكد من كفاءة أجهزة الإنذار من الدخان واحتواءها على بطاريات جديدة.

٣-إغلاق النوافذ

ينصح بإغلاق النوافذ و الأبواب خلال العاصفة لإبعاد الهواء البارد والملىء بالتراب وحماية للأُسر استنشاق الأتربة.

٤-تجهيز السيارة

يجب التأكد من أن السيارة جاهزة للقيادة الآمنة مع التأكد من امتلاء خزان الوقود والاحتفاظ بمجموعة أدوات الطوارئ الشتوية في صندوقالسيارة، وفي حال الاضطرار للقيادة أثناء العاصفة مع ضرورة القيادة في الشوارع غير مزدحمة وتشغيل إضاءة السيارة لإنارة الشارع معتشغيل المساحات لتنظيف زجاج السيارة لوضوح الرؤية وينصح بإغلاق نوافذ السيارة أيضاً للحماية من الأتربة والهواء.

٥-الملابس

ينصح بارتداء عدة طبقات من الملابس الفضفاضة وخفيفة الوزن بدلًا من طبقة واحدة ثقيلة، بحيث تكون الملابس الخارجية منسوجة بإحكاموطاردة للماء، في حالة سقوط أمطار مع ارتداء قبعة وأحذية متينة مقاومة للماء وتغطية الفم بكمامة .

٦- أرقام الطوارىء

يجب تدوين أرقام هواتف الطوارئ والاحتفاظ بها للاستعانة بها عند الحاجة .

٧- شراء مستلزمات المنزل

يجب شراء مستلزمات المنزل لتجنب الإضطرار للخروج أثناء العاصفة لشرائها وكذلك المستلزمات الطبية من أدوية وغيرها .

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