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بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي

9/11/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الهندي، بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك، من أجل تمكين تصدير المنتجات والخدمات بين البلدين، وتعزيز حضورها في السوقين السعودي والهندي.
وتشمل مجالات التعاون تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص، وريادة الأعمال، وكذلك التمويل، وتمديد خطوط الائتمان، وإصدار الضمانات.
ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد الهندي، ديفيد سينات، حيث جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات منتدى الأعمال السعودي الهندي المقام على هامش اجتماع قمة العشرين المنعقد حاليًا بمدينة نيودلهي الهندية.
وشمل المنتدى عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمؤسسات المالية في البلدين، بهدف تسليط الضوء على شراكات الاستثمار بين البلدين في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الفرص التي تقدمها للقطاع الخاص.
وأوضح المهندس الخلب أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن السعي المتواصل لمد جسور التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وامتدادًا للشراكة الإستراتيجية والعلاقات التجارية التاريخية بين المملكة والهند، وستزداد يومًا بعد آخر الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأكد سعي البنك لمواصلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات لبناء شبكة علاقات دولية واسعة، تتيح تنويع فرص التمويل، وتوفير المزيد من خدمات التمويل والضمان والتأمين وإعادة التأمين، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية، وتقلل مخاطر السداد وسد فجوات تمويل الصادرات السعودية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول العالم.

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