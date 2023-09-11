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53 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الهندي

9/11/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع المملكة والهند 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات استثمارية وعقارية وسياحية وتجارية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي.

وقالت، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش منتدى الاستثمار الهندي- السعودي، تضمنت نحو 47 اتفاقية للقطاع الخاص، و6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن الاتفاقيات الموقعة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع.
كما وقعت وزارة الاستثمار برنامج عمل مشترك مع ((إنفست إنديا)) الهندية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي. وذكرت وزارة الاستثمار، أن التعاون يتضمن تبادل الأفكار الاستثمارية، والتعاون في معالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتنظيم الفعاليات المشتركة.
أكثر من ألف مشارك
وبلغ عدد المشاركين في منتدى الاستثمار الهندي- السعودي أكثر من 1000 مشارك، حيث تم الإعلان عن مبادرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين السعودية والهند.

كما بدأت العروض التقديمية لمنتدى الاستثمار السعودي- الهندي، بتسليط الضوء على "استثمر في السعودية"، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
علاقات البلدين تكتسب أبعادا استراتيجية مع تنامي التجارة البينية واغتنام الفرص الاستثمارية الضخمة فيهما.
196 مليار ريال التجارة البينية
وتحتل الهند المركز الثاني في الشراكة التجارية مع المملكة، حيث وصل حجم التجارة البينية خلال عام 2022، إلى نحو 196 مليار ريال، فيما تؤكد أن السعودية أقوى شركائها للعمل معا من أجل الازدهار والاستثمار في الطاقة والصناعة والمستقبل الأخضر.
والدولتان شريكتان في مجموعة العشرين لأقوى الاقتصادات، فيما تتصدر المملكة دول مجموعة العشرين بمعدلات قياسية للنمو رغم التحديات التي أصابت عصب الاقتصاد العالمي، ما يجعل مد المملكة جسور الشراكات مع الهند وغيرها من دول العالم قيمة مضافة تصنع الفارق نموا وازدهارا.
وتربط المملكة الشرق والغرب وشراكتها الاستراتيجية مع الهند تسير في اتجاه مصالحهما المشتركة وتحقق المصالح الدولية، حيث تتقاسم البلدان الالتزام بالتنمية المستدامة.

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