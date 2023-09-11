53 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الهندي
التاريخ
9/11/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع المملكة والهند 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات استثمارية وعقارية وسياحية وتجارية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي.
وقالت، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش منتدى الاستثمار الهندي- السعودي، تضمنت نحو 47 اتفاقية للقطاع الخاص، و6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن الاتفاقيات الموقعة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع.
كما وقعت وزارة الاستثمار برنامج عمل مشترك مع ((إنفست إنديا)) الهندية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي. وذكرت وزارة الاستثمار، أن التعاون يتضمن تبادل الأفكار الاستثمارية، والتعاون في معالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتنظيم الفعاليات المشتركة.
أكثر من ألف مشارك
وبلغ عدد المشاركين في منتدى الاستثمار الهندي- السعودي أكثر من 1000 مشارك، حيث تم الإعلان عن مبادرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين السعودية والهند.
كما بدأت العروض التقديمية لمنتدى الاستثمار السعودي- الهندي، بتسليط الضوء على "استثمر في السعودية"، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
علاقات البلدين تكتسب أبعادا استراتيجية مع تنامي التجارة البينية واغتنام الفرص الاستثمارية الضخمة فيهما.
196 مليار ريال التجارة البينية
وتحتل الهند المركز الثاني في الشراكة التجارية مع المملكة، حيث وصل حجم التجارة البينية خلال عام 2022، إلى نحو 196 مليار ريال، فيما تؤكد أن السعودية أقوى شركائها للعمل معا من أجل الازدهار والاستثمار في الطاقة والصناعة والمستقبل الأخضر.
والدولتان شريكتان في مجموعة العشرين لأقوى الاقتصادات، فيما تتصدر المملكة دول مجموعة العشرين بمعدلات قياسية للنمو رغم التحديات التي أصابت عصب الاقتصاد العالمي، ما يجعل مد المملكة جسور الشراكات مع الهند وغيرها من دول العالم قيمة مضافة تصنع الفارق نموا وازدهارا.
وتربط المملكة الشرق والغرب وشراكتها الاستراتيجية مع الهند تسير في اتجاه مصالحهما المشتركة وتحقق المصالح الدولية، حيث تتقاسم البلدان الالتزام بالتنمية المستدامة.
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