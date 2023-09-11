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17 سبتمبر.. انطلاق منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين

9/11/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تطلق جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، الأحد 17 سبتمبر 2023، المنتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول، الذي يهدف إلى إجراء حوار ثري بمشاركة قيادات من القطاع الحكومي والخاص حول التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، وتسليط الضوء على دور القطاع الاستشاري في تطوير الدراسات الاستشارية التي تدعم الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية الهادفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة، بالإضافة إلى أبرز التحديات والفرص والدروس المستفادة من تجارب القطاع الحكومي وشركات الاستشارات المحلية والعالمية، وذلك في فندق إنتركونتننتال بالرياض.
وأوضحت الجمعية، أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في رفع الوعي بأهمية القطاع الاستشاري ودوره في نقل وتوليد وتوطين المعرفة، وبفرص الاستثمار في قطاع الاستشارات الإدارية، وتعزيز التواصل الفعّال بين قيادات ومنسوبي القطاع وقيادات الجهات المستفيدة من القطاع الحكومي والخاص، والارتقاء بمهارات الممارسين ورواد الأعمال الاستشارية المحلية من خلال تقديم برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا بتنظيم شركاء عالميين ومحليين.
وأفادت الجمعية، أن المنتدى يتضمن أربع جلسات حوارية، تناقش الجلسة الأولى، التي يشارك فيها عدد من قادة القطاع الحكومي، دور قطاع الاستشارات الإدارية في التطوير والتحول المؤسسي وإسهاماته في تحقيق رؤية المملكة 2030، بينما تناقش الجلسة الثانية، الفرص الواعدة لنمو القطاع الاستشاري في المملكة بين التحديات والممكنات، فيما تشهد الجلسة الثالثة حواراً مع مؤسسي شركات الاستشارات المحلية، وتناقش الجلسة الرابعة التي تشارك فيها كفاءات سعودية، دور قطاع الاستشارات الإدارية في صقل مهارات الشباب السعودي. وبيّنت الجمعية أن المشاركين في المنتدى يضمون قيادات بالقطاع الحكومي، والممارسين والمنتسبين لمهنة الاستشارات الإدارية في الشركات المحلية والدولية، والباحثين عن الخبرات والعلاقات في مجال الاستشارات الإدارية.
يذكر أن جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، جمعية مهنية غير ربحية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعنى بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير وتعميق أثرها ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري، كما تلبي تطلعات الممارسين من حيث تبادل الخبرات المهنية ووضع المعايير المثلى لقياس الأداء والأثر، وأسس الجمعية نخبة من خبراء وقيادات قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة. وتقدم الجمعية عدداً من الخدمات تشمل، التوعية والترويج، والتدريب والتطوير ، والدعم الوظيفي والتوظيف والإرشاد، وخدمات استشارية للـ(SMEs)، والعضويات وتمكين الكفاءات الاستشارية، والبحوث والدراسات والتقارير المهنية، والقياس والاعتماد والشهادات المهنية، وشبكات التواصل والتعاون المهني.

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