17 سبتمبر.. انطلاق منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين

17 سبتمبر.. انطلاق منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين
التاريخ
9/11/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تطلق جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، الأحد 17 سبتمبر 2023، المنتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول، الذي يهدف إلى إجراء حوار ثري بمشاركة قيادات من القطاع الحكومي والخاص حول التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، وتسليط الضوء على دور القطاع الاستشاري في تطوير الدراسات الاستشارية التي تدعم الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية الهادفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة، بالإضافة إلى أبرز التحديات والفرص والدروس المستفادة من تجارب القطاع الحكومي وشركات الاستشارات المحلية والعالمية، وذلك في فندق إنتركونتننتال بالرياض.
وأوضحت الجمعية، أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في رفع الوعي بأهمية القطاع الاستشاري ودوره في نقل وتوليد وتوطين المعرفة، وبفرص الاستثمار في قطاع الاستشارات الإدارية، وتعزيز التواصل الفعّال بين قيادات ومنسوبي القطاع وقيادات الجهات المستفيدة من القطاع الحكومي والخاص، والارتقاء بمهارات الممارسين ورواد الأعمال الاستشارية المحلية من خلال تقديم برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا بتنظيم شركاء عالميين ومحليين.
وأفادت الجمعية، أن المنتدى يتضمن أربع جلسات حوارية، تناقش الجلسة الأولى، التي يشارك فيها عدد من قادة القطاع الحكومي، دور قطاع الاستشارات الإدارية في التطوير والتحول المؤسسي وإسهاماته في تحقيق رؤية المملكة 2030، بينما تناقش الجلسة الثانية، الفرص الواعدة لنمو القطاع الاستشاري في المملكة بين التحديات والممكنات، فيما تشهد الجلسة الثالثة حواراً مع مؤسسي شركات الاستشارات المحلية، وتناقش الجلسة الرابعة التي تشارك فيها كفاءات سعودية، دور قطاع الاستشارات الإدارية في صقل مهارات الشباب السعودي. وبيّنت الجمعية أن المشاركين في المنتدى يضمون قيادات بالقطاع الحكومي، والممارسين والمنتسبين لمهنة الاستشارات الإدارية في الشركات المحلية والدولية، والباحثين عن الخبرات والعلاقات في مجال الاستشارات الإدارية.
يذكر أن جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، جمعية مهنية غير ربحية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعنى بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير وتعميق أثرها ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري، كما تلبي تطلعات الممارسين من حيث تبادل الخبرات المهنية ووضع المعايير المثلى لقياس الأداء والأثر، وأسس الجمعية نخبة من خبراء وقيادات قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة. وتقدم الجمعية عدداً من الخدمات تشمل، التوعية والترويج، والتدريب والتطوير ، والدعم الوظيفي والتوظيف والإرشاد، وخدمات استشارية للـ(SMEs)، والعضويات وتمكين الكفاءات الاستشارية، والبحوث والدراسات والتقارير المهنية، والقياس والاعتماد والشهادات المهنية، وشبكات التواصل والتعاون المهني.
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