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محافظ الأحساء: هيئة التطوير ستكون داعمة للناتج المحلي ومشجعة للشباب ورواد الأعمال

9/11/2023 2:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) قال محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، إن دور هيئات تطوير المناطق هو وضع تنمية مستدامة للمدن، بما يشمل التطوير الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، والتعامل مع تحديات البنية التحتية التي تواجهها المدن بشكل واضح واستراتيجية أوضح. وذكر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان (تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية) ضمن فعاليات معرض (سيتي سكيب) بالرياض، أنّ“دور هيئة تطوير الأحساء يتبلور اليوم بشكل أكبر في العديد من المجالات”، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون داعمة للناتج المحلي للأحساء مثل الكثير من المدن العالمية مثل نيويورك ولوس انجلوس ولندن وغيرها.
وقال:“إن هذا هو دورنا اليوم في نمو الاقتصاد المحلي للأحساء، ونشارك بالتالي في نمو الناتج المحلي في المملكة ، والقطاعات الموجودة في المحافظة اليوم تشمل أكثر من تسعة قطاعات منها القطاع العقاري وقطاع الغاز والبترول وقطاعات التجزئة وغيرها من القطاعات”، مشددًا على أن الهدف الرئيس اليوم هو نمو المدينة بطريقة صحيحة ووفق استراتيجية تساعد على التخطيط الحضري بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
وأكد محافظ الأحساء أنه ووفق توجيهات القيادة الرشيدة، أصبح لدينا اليوم بنية رقمية قوية تساعد على توفير المعلومات والشفافية للمستثمر، خاصة أن دور هيئة العقار واضح، ودور المستثمر كذلك، والأهم هو دور التخطيط الحضري للمدينة، وهي الركائز التي تساهم في بناء مدينة نموذجية ذات اقتصاد قوي، مشيرًا إلى برنامجي إيجار، واتحاد الملاك، اللذين يوفران بنية تحتية قوية للمستثمر، ويعطيانه شفافية عالية لدخول السوق، وهو ما يشجع شركات عقارية كبرى على دخول السوق العقاري في الأحساء ، مثل شركة“روشن” التي تتبع صندوق الاستثمارات العامة، وشركات أخرى مملوكة للقطاع الخاص، علمًا بأن هذه الشركات وجميع ما تستخدمه للمشاريع من مواد أولية كالحديد والأسمنت سوف تستخرج وتصنع في الأحساء ، وهذا يساعد في الناتج المحلي للمحافظة.
ورحَّب بدور الشباب والشابات في الأحساء ورواد الأعمال ، مشيرًا إلى ضرورة مواكبتهم للتطورات ، ومضاعفة شركات الفنتك ، والتقنيات الحديثة، وتكثيف دور رواد الأعمال في التطوير، الذي لا يقتصر على محافظة الأحساء فقط ، بل على المملكة كافة ، وهو ما سيمتد أثره الإيجابي إلى الأجيال السعودية القادمة.

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