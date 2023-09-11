الشورى يعيد تشكيل لجانه المتخصصة
التاريخ
9/11/2023 2:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس.
وقد جاءت اللجان على النحو الآتي:
أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
1 - الدكتور/ علي بن محمد الشهراني - رئيساً.
2 - الدكتور/ سليمان بن علي الفيفي - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ زينب بنت مثنى أبوطالب.
4 - الدكتور/ طارق بن سعيد الشمري.
5 - الدكتور/ عاصم بن محمد مدخلي.
6 - الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد النصار.
7 - الأستاذ/ مبارك بن خلف الدوسري.
8 - الدكتور/ منصور بن عطية المزروعي.
9 - الدكتور/ ناصح بن ناصح البقمي.
ثانياً: لجنة التجارة والاستثمار.
1 - الأستاذة/ حنان بنت عبدالله السماري - رئيساً.
2 - معالي الدكتور/ فهد بن سليمان التخيفي - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري.
4 - المهندس/ علي بن عايض القرني.
5 - الدكتور/ فارس بن عبدالله العصيمي.
6 - الدكتور/ فايزبن عبدالله الشهري.
7 - الدكتور/ فيصل بن منصور آل فاضل.
8 - الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الجنيدل.
9 - الدكتورة/ مها بنت عبدالله السنان.
10 - الدكتورة/ لطيفة بنت محمد العبدالكريم.
ثالثاً: لجنة الطاقة والصناعة.
1 - الدكتور/ أسامة بن حسن عارف - رئيساً.
2 - الدكتورة / إيمان بنت سعد الزهراني - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ بندربن محمد عسيري.
4 - الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله أبو نيان.
5 - المهندس/ صالح بن فهد النزهة.
6 - الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري.
7 - الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار.
8 - الأستاذ/ مطشر بن طراد المرشد.
رابعاً: لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية.
1 - اللواء/ علي بن عبدالرحمن آل الشيخ - رئيساً.
2 - اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم العجاجي - نائباً للرئيس.
3 - اللواء الركن/ تركي بن حمود العنزي.
4 - اللواء/ سامي بن زيد الحازمي.
5 - الدكتورة/ سلطانة بنت عبد المصلح البديوي.
6 - الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد المنيف.
7 - الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة.
8 - الدكتور/ متعب بن عايد المطيري.
9 - اللواء/ مساعد بن سالم الخالدي.
10 - اللواء/ منصور بن سلطان التركي.
خامساً: لجنة الشؤون الخارجية.
1 - الدكتور/ وائل بن محمد الإدريسي - رئيساً.
2 - الدكتور/ غازي بن فيصل بن زقر - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ إبراهيم بن محمود النحاس.
4 - الدكتور/ عبدالله بن حمد السلامة.
5 - الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان.
6 - الأستاذ/ عساف بن سالم أبو ثنين.
7 - الأستاذ/ عقلاء بن علي العقلاء.
8 - سمو الأمير/ فهد بن سعد آل سعود.
9 - الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن الحليسي.
10 - معالي الدكتور/ يوسف بن طراد السعدون.
سادساً: لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
1 - الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة الجلعود - رئيساً.
2 - الأستاذ/ عبدالله بن أحمد آل طاوي - نائباً للرئيس.
3 - سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد آل سعود.
4 - الدكتور/ سلطان بن سعد القحطاني.
5 - الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين.
6 - الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن الفضلي.
7 - الدكتور/ هاني بن يوسف خاشقجي.
8 - الدكتور/ هتان بن عبدالكريم تمراز.
9 - الدكتور/ واصل بن داود المذن.
سابعاً: لجنة التعليم والبحث العلمي.
1 - الدكتورة/ عائشة بنت حسن زكري - رئيساً.
2 - الدكتورة/ ريمة بنت صالح اليحيا - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ أميرة بنت أحمد الجعفري.
4 - الدكتور/ تركي بن مشهور العنزي.
5 - الدكتور/ عبدالله بن عمر النجار.
6 - الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الجرباء.
7 - الدكتورة/ مستورة بنت عبيد الشمري.
8 - الدكتور/ مصلح بن معيض الحارثي.
9 - الدكتور/ ناصر بن علي الموسى.
10 - الدكتور/ ناصر بن منصور طيران.
11 - الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن حافظ.
ثامناً: لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
1 - الأستاذ/ ناصر بن محمد الدغيثر- رئيساً.
2 - الدكتور/ تركي بن صالح العواد - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ إبراهيم بن محمد القناص.
4 - الدكتورة/ آمال بنت يحيى الشيخ.
5 - الدكتور/ حسن بن حجاب الحازمي.
6 - الدكتور/ علي بن إبراهيم الغبان.
7 - الأستاذة/ منى بنت عابد خزندار.
8 - الدكتورة/ هيفاء بنت حمود الشمري.
تاسعاً: لجنة الإعلام.
1 - الدكتور/ علي بن أحمد القرني - رئيساً.
2 - الدكتور/ فهد بن عبدالله الطياش - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ أيمن بن صالح فاضل.
4 - الدكتور/ رزق بن مقبول الريس.
5 - الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بخاري.
6 - الدكتور/ سلطان بن عقلاء المرشد.
7 - الأستاذة/ سمية بنت أنور جبرتي.
8 - معالي الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن الشهيب.
9 - الدكتور/ صالح بن خالد الطالب.
10 - الأستاذ/ فضل بن سعد البوعينين.
11 - الأستاذ/ نايف بن رشيد الوطبان.
عاشراً: اللجنة المالية والاقتصادية.
1 - الأستاذ/ إبراهيم بن محمد المفلح - رئيساً.
2 - الدكتور/ محمد بن عبدالله آل عباس - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي.
4 - الأستاذ/ سعد بن صالح السبتي.
5 - الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي.
6 - الأستاذ/ طلال بن إبراهيم القضيبي.
7 - اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات الحربي.
8 - الأستاذ/ عيسى بن محمد العيسى.
9 - الدكتور/ محمد بن سعد آل زومة.
10 - الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي.
11 - الأستاذ/ يزيد بن محمد التويجري.
الحادي عشر: اللجنة الصحية.
1 - الدكتور/ حسن بن سالم آل مصلوم - رئيساً.
2 - الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم الغامدي - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ أميرة بنت أحمد البلوي.
4 - الدكتور/ خالد بن محمد السيف.
5 - الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي.
6 - الدكتورة/ عالية بنت محمد الدهلوي.
7 - الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي.
8 - الدكتور/ فيصل بن حمود العماج.
9 - الدكتورة/ منى بنت عبدالله آل مشيط.
الثاني عشر: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1 - الدكتور/ عيسى بن رفاعي العتيبي - رئيساً.
2 - الدكتور/ هشام بن كمال الفارس - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ أحمد بن علي الحمادي.
4 - الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.
5 - الدكتور/ خيران بن دباش رجب.
6 - الدكتور/ صالح بن محمد الشمراني.
7 - المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الضراب.
8 - اللواء طيار ركن/ علي بن محمد العسيري.
9 - الأستاذ/ محمد بن سعد السبيعي.
10 - الأستاذ/ هزاع بن بكر القحطاني.
الثالث عشر: لجنة حقوق الإنسان.
1 - الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن - رئيساً.
2 - الدكتور/ هادي بن علي اليامي - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ أمل بنت سلامة الشامان.
4 - الدكتور/ إياس بن سمير الهاجري.
5 - الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين.
6 - الدكتور/ أيوب بن منصور الجربوع.
7 - الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء.
8 - الأستاذ/ عطا بن حمود السبيتي.
9 - الدكتور/ علي بن سعد العلي.
10 - الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان الشعلان.
11 - الأستاذ/ محمد بن راشد الحميضي.
الرابع عشر: لجنة الحج والإسكان والخدمات.
1 - الأستاذ/ محمد بن حمود المزيد - رئيساً.
2 - الدكتور/ حسين بن ناصرالشريف - نائباً للرئيس.
3 - المهندس/ إبراهيم بن محمد آل دغرير.
4 - الدكتورة/ أسماء بنت سليمان المويشير.
5 - الأستاذ/ سعد بن صليب العتيبي.
6 - الأستاذ/ زاهر بن محمد الشهري.
7 - الدكتور/ عطية بن محمد العطوي.
8 - الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش.
9 - المهندس/ محمد بن مدني العلي.
10 - المهندس/ مفر ح بن محمد الزهراني.
11 - المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.
الخامس عشر: لجنة المياه والزراعة والبيئة.
1 - الدكتورة/ عائشة بنت علي عريشي - رئيساً.
2 - الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ خالد بن محمود زبير.
4 - الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن العمري.
5 - الدكتور/ سعود بن ليلى الرويلي.
6 - المهندس/ عباس بن أحمد هادي.
7 - الدكتور/ عبدالله بن سعد الوقداني.
8 - الدكتور/ فيصل بن علي طميحي.
9 - الدكتور/ محمد بن حسين عشري.
10 - الدكتور/ وليد بن محمد زاهد.
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