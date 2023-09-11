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الشورى يعيد تشكيل لجانه المتخصصة

9/11/2023 2:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس.
وقد جاءت اللجان على النحو الآتي:
أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
1 - الدكتور/ علي بن محمد الشهراني - رئيساً.
2 - الدكتور/ سليمان بن علي الفيفي - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ زينب بنت مثنى أبوطالب.
4 - الدكتور/ طارق بن سعيد الشمري.
5 - الدكتور/ عاصم بن محمد مدخلي.
6 - الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد النصار.
7 - الأستاذ/ مبارك بن خلف الدوسري.
8 - الدكتور/ منصور بن عطية المزروعي.
9 - الدكتور/ ناصح بن ناصح البقمي.
ثانياً: لجنة التجارة والاستثمار.
1 - الأستاذة/ حنان بنت عبدالله السماري - رئيساً.
2 - معالي الدكتور/ فهد بن سليمان التخيفي - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري.
4 - المهندس/ علي بن عايض القرني.
5 - الدكتور/ فارس بن عبدالله العصيمي.
6 - الدكتور/ فايزبن عبدالله الشهري.
7 - الدكتور/ فيصل بن منصور آل فاضل.
8 - الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الجنيدل.
9 - الدكتورة/ مها بنت عبدالله السنان.
10 - الدكتورة/ لطيفة بنت محمد العبدالكريم.
ثالثاً: لجنة الطاقة والصناعة.
1 - الدكتور/ أسامة بن حسن عارف - رئيساً.
2 - الدكتورة / إيمان بنت سعد الزهراني - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ بندربن محمد عسيري.
4 - الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله أبو نيان.
5 - المهندس/ صالح بن فهد النزهة.
6 - الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري.
7 - الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار.
8 - الأستاذ/ مطشر بن طراد المرشد.
رابعاً: لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية.
1 - اللواء/ علي بن عبدالرحمن آل الشيخ - رئيساً.
2 - اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم العجاجي - نائباً للرئيس.
3 - اللواء الركن/ تركي بن حمود العنزي.
4 - اللواء/ سامي بن زيد الحازمي.
5 - الدكتورة/ سلطانة بنت عبد المصلح البديوي.
6 - الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد المنيف.
7 - الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة.
8 - الدكتور/ متعب بن عايد المطيري.
9 - اللواء/ مساعد بن سالم الخالدي.
10 - اللواء/ منصور بن سلطان التركي.
خامساً: لجنة الشؤون الخارجية.
1 - الدكتور/ وائل بن محمد الإدريسي - رئيساً.
2 - الدكتور/ غازي بن فيصل بن زقر - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ إبراهيم بن محمود النحاس.
4 - الدكتور/ عبدالله بن حمد السلامة.
5 - الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان.
6 - الأستاذ/ عساف بن سالم أبو ثنين.
7 - الأستاذ/ عقلاء بن علي العقلاء.
8 - سمو الأمير/ فهد بن سعد آل سعود.
9 - الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن الحليسي.
10 - معالي الدكتور/ يوسف بن طراد السعدون.
سادساً: لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
1 - الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة الجلعود - رئيساً.
2 - الأستاذ/ عبدالله بن أحمد آل طاوي - نائباً للرئيس.
3 - سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد آل سعود.
4 - الدكتور/ سلطان بن سعد القحطاني.
5 - الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين.
6 - الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن الفضلي.
7 - الدكتور/ هاني بن يوسف خاشقجي.
8 - الدكتور/ هتان بن عبدالكريم تمراز.
9 - الدكتور/ واصل بن داود المذن.
سابعاً: لجنة التعليم والبحث العلمي.
1 - الدكتورة/ عائشة بنت حسن زكري - رئيساً.
2 - الدكتورة/ ريمة بنت صالح اليحيا - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ أميرة بنت أحمد الجعفري.
4 - الدكتور/ تركي بن مشهور العنزي.
5 - الدكتور/ عبدالله بن عمر النجار.
6 - الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الجرباء.
7 - الدكتورة/ مستورة بنت عبيد الشمري.
8 - الدكتور/ مصلح بن معيض الحارثي.
9 - الدكتور/ ناصر بن علي الموسى.
10 - الدكتور/ ناصر بن منصور طيران.
11 - الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن حافظ.
ثامناً: لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
1 - الأستاذ/ ناصر بن محمد الدغيثر- رئيساً.
2 - الدكتور/ تركي بن صالح العواد - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ إبراهيم بن محمد القناص.
4 - الدكتورة/ آمال بنت يحيى الشيخ.
5 - الدكتور/ حسن بن حجاب الحازمي.
6 - الدكتور/ علي بن إبراهيم الغبان.
7 - الأستاذة/ منى بنت عابد خزندار.
8 - الدكتورة/ هيفاء بنت حمود الشمري.
تاسعاً: لجنة الإعلام.
1 - الدكتور/ علي بن أحمد القرني - رئيساً.
2 - الدكتور/ فهد بن عبدالله الطياش - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ أيمن بن صالح فاضل.
4 - الدكتور/ رزق بن مقبول الريس.
5 - الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بخاري.
6 - الدكتور/ سلطان بن عقلاء المرشد.
7 - الأستاذة/ سمية بنت أنور جبرتي.
8 - معالي الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن الشهيب.
9 - الدكتور/ صالح بن خالد الطالب.
10 - الأستاذ/ فضل بن سعد البوعينين.
11 - الأستاذ/ نايف بن رشيد الوطبان.
عاشراً: اللجنة المالية والاقتصادية.
1 - الأستاذ/ إبراهيم بن محمد المفلح - رئيساً.
2 - الدكتور/ محمد بن عبدالله آل عباس - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي.
4 - الأستاذ/ سعد بن صالح السبتي.
5 - الأستاذ/ صالح بن منيع الخليوي.
6 - الأستاذ/ طلال بن إبراهيم القضيبي.
7 - اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات الحربي.
8 - الأستاذ/ عيسى بن محمد العيسى.
9 - الدكتور/ محمد بن سعد آل زومة.
10 - الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي.
11 - الأستاذ/ يزيد بن محمد التويجري.
الحادي عشر: اللجنة الصحية.
1 - الدكتور/ حسن بن سالم آل مصلوم - رئيساً.
2 - الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم الغامدي - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ أميرة بنت أحمد البلوي.
4 - الدكتور/ خالد بن محمد السيف.
5 - الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي.
6 - الدكتورة/ عالية بنت محمد الدهلوي.
7 - الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي.
8 - الدكتور/ فيصل بن حمود العماج.
9 - الدكتورة/ منى بنت عبدالله آل مشيط.
الثاني عشر: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1 - الدكتور/ عيسى بن رفاعي العتيبي - رئيساً.
2 - الدكتور/ هشام بن كمال الفارس - نائباً للرئيس.
3 - الأستاذ/ أحمد بن علي الحمادي.
4 - الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.
5 - الدكتور/ خيران بن دباش رجب.
6 - الدكتور/ صالح بن محمد الشمراني.
7 - المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الضراب.
8 - اللواء طيار ركن/ علي بن محمد العسيري.
9 - الأستاذ/ محمد بن سعد السبيعي.
10 - الأستاذ/ هزاع بن بكر القحطاني.
الثالث عشر: لجنة حقوق الإنسان.
1 - الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن - رئيساً.
2 - الدكتور/ هادي بن علي اليامي - نائباً للرئيس.
3 - الدكتورة/ أمل بنت سلامة الشامان.
4 - الدكتور/ إياس بن سمير الهاجري.
5 - الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين.
6 - الدكتور/ أيوب بن منصور الجربوع.
7 - الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء.
8 - الأستاذ/ عطا بن حمود السبيتي.
9 - الدكتور/ علي بن سعد العلي.
10 - الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان الشعلان.
11 - الأستاذ/ محمد بن راشد الحميضي.
الرابع عشر: لجنة الحج والإسكان والخدمات.
1 - الأستاذ/ محمد بن حمود المزيد - رئيساً.
2 - الدكتور/ حسين بن ناصرالشريف - نائباً للرئيس.
3 - المهندس/ إبراهيم بن محمد آل دغرير.
4 - الدكتورة/ أسماء بنت سليمان المويشير.
5 - الأستاذ/ سعد بن صليب العتيبي.
6 - الأستاذ/ زاهر بن محمد الشهري.
7 - الدكتور/ عطية بن محمد العطوي.
8 - الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش.
9 - المهندس/ محمد بن مدني العلي.
10 - المهندس/ مفر ح بن محمد الزهراني.
11 - المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.
الخامس عشر: لجنة المياه والزراعة والبيئة.
1 - الدكتورة/ عائشة بنت علي عريشي - رئيساً.
2 - الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى - نائباً للرئيس.
3 - الدكتور/ خالد بن محمود زبير.
4 - الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن العمري.
5 - الدكتور/ سعود بن ليلى الرويلي.
6 - المهندس/ عباس بن أحمد هادي.
7 - الدكتور/ عبدالله بن سعد الوقداني.
8 - الدكتور/ فيصل بن علي طميحي.
9 - الدكتور/ محمد بن حسين عشري.
10 - الدكتور/ وليد بن محمد زاهد.

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