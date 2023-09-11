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قتلى زلزال إقليم الحوز المغربي يتخطون 2680 شخصا

9/11/2023 2:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة الماضي "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، إلى 2681 حالة وفاة، و2501 جريحًا، حسب حصيلة جديدة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية اليوم، أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض لازالت متواصلة في المناطق المتضررة للوصول إلى العالقين، ومحاولة انقاذ ناجين محتملين.

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