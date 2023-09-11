قتلى زلزال إقليم الحوز المغربي يتخطون 2680 شخصا

قتلى زلزال إقليم الحوز المغربي يتخطون 2680 شخصا
التاريخ
9/11/2023 2:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة الماضي "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، إلى 2681 حالة وفاة، و2501 جريحًا، حسب حصيلة جديدة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية اليوم، أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض لازالت متواصلة في المناطق المتضررة للوصول إلى العالقين، ومحاولة انقاذ ناجين محتملين.
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