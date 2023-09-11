ولي العهد يعزي هاتفيا ملك المغرب في ضحايا الزلزال
التاريخ
9/11/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بملك المغرب الملك محمد السادس.
وأعرب ولي العهد، عن تعازي المملكة في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، والتأكيد على تضامن المملكة مع المغرب وشعبها الشقيق وتوجيه الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثار هذه الكارثة.
وسأل ولي العهد المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. فيما أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي العهد على مواقف المملكة الأصيلة وعلى مشاعر سموه الأخوية النبيلة.
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