ولي العهد ورئيسة الهند يعقدان اجتماعا بالقصر الرئاسي في نيودلهي
التاريخ
9/11/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد ولي العهد الأمير رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان ورئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، اجتماعاً في القصر الرئاسي في نيودلهي. وشرف ولي العهد مأدبة العشاء التي أقامتها رئيسة الجمهورية الهندية بمناسبة زيارته الحالية للهند.
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