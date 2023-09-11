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ولي العهد ورئيسة الهند يعقدان اجتماعا بالقصر الرئاسي في نيودلهي

9/11/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد ولي العهد الأمير رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان ورئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، اجتماعاً في القصر الرئاسي في نيودلهي. وشرف ولي العهد مأدبة العشاء التي أقامتها رئيسة الجمهورية الهندية بمناسبة زيارته الحالية للهند.

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