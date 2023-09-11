Monday, 11 September 2023 10:56 GMT

بقيمة تتجاوز 165.7 مليون ريال.. أدير العقارية تنجح في تسويق مزاد سوار جدة

9/11/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة "أدير العقارية"، عن نجاحٍ مزاد "سوار جدة"، بعد تحقيق المزاد مبيعاتٍ بلغت 165,713,679 ريالاً) شاملة السعي والتصرفات العقارية (، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة بكل حرفية وإتقان اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م، في قاعة ليلتي بجدة، وسط حضور كبيرٍ وتنافسٍ شديدٍ بين صفوة شركات التطوير العقاري، ونخبة رجال الأعمال والمستثمرين الذي توافدوا من مختلف مناطق المملكة للفوز بهذه الفرصة الثمينة.
وتميزت الأرض التي تم بيعها بمساحتها المثالية البالغة 768,082 مترًا مربعًا، وتنوع استخداماتها، وموقعها الفريد في حي المليساء جنوب مدينة جدة، على مقربة من شواطئ البحر الأحمر، ومدن جدة الصناعية الثانية والثالثة، ومدينة الفيصلية، والعديد من المجتمعات السكنية الفاخرة، مما جعل منها فرصة نموذجية للتملك والاستثمار العقاري الناجح.

من جانبه أكد سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية أن نجاح المزاد يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق العقاري في جدة، وخاصةً منطقة جنوب جدة، التي تعتبر بيئة مثالية للاستثمار، وتشهد نموًا مستمرًا وطلبًا متزايدًا على الأراضي لإطلاق المشروعات الكُبرى وإنشاء الوحدات السكنية، والتجارية، والصناعية، واللوجستية، بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وتمتعها بخدماتٍ وبنية تحتية متطورة.
وأضاف "الحربي" أن شركة أدير العقارية تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات والفرص لعملائها، وإلى تسويق العقارات بطرق احترافية وحديثة، بما يُحقق أعلى العوائد للمستثمرين، ويُعزز مكانتها كشركة عقارية رائدة في القطاع العقاري بالمملكة.
ودعا "الحربي" المستثمرين لترقب الفرص القادمة التي ستطرحها شركة "أدير العقارية" في مدينة جدة، للاستفادة من عجلة النمو المتسارعة التي تعيشها عروس البحر الأحمر بفضل الدعم الحكومي القوي، والرؤية الحكيمة لتطوير المدينة وجذب الاستثمارات إليها، وجعلها وجهة رئيسية للأعمال.

MENAFN11092023000089011017ID1107047397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث