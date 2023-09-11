لجنة شؤون العمل الإحصائي الخليجي تعقد اجتماعها العاشر

لجنة شؤون العمل الإحصائي الخليجي تعقد اجتماعها العاشر
التاريخ
9/11/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم العاشر في مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، برنامج عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للعام (2024م)، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م)، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير القطاع الإحصائي.
واستعرض الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية خلال الاجتماع تجربة الهيئة في إنجاز مشروع تعداد السعودية 2022م؛ وذلك بهدف نقل التجارب والخبرات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يذكر أن اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتكون من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي.
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