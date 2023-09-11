Monday, 11 September 2023 10:56 GMT

لجنة شؤون العمل الإحصائي الخليجي تعقد اجتماعها العاشر

9/11/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم العاشر في مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، برنامج عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للعام (2024م)، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م)، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير القطاع الإحصائي.
واستعرض الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية خلال الاجتماع تجربة الهيئة في إنجاز مشروع تعداد السعودية 2022م؛ وذلك بهدف نقل التجارب والخبرات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يذكر أن اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتكون من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي.

MENAFN11092023000089011017ID1107047396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث