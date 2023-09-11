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1.5 مليون ريال لـ53 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية

9/11/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة صيدلية مخالفة خلال أغسطس؛ وذلك لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، إضافة إلى عدم إبلاغ ((الهيئة)) عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
المستحضرات المسجلة
أوضحت ((الغذاء والدواء)) أن مفتشيها رصدوا 39 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و7 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالها العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو 1.5 مليون ريال.
تعويض النقص
يلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ ((الهيئة)) في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (180 يومًا) أو إلغاء الترخيص.

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