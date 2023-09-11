1.5 مليون ريال لـ53 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية

1.5 مليون ريال لـ53 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية
التاريخ
9/11/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة صيدلية مخالفة خلال أغسطس؛ وذلك لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، إضافة إلى عدم إبلاغ ((الهيئة)) عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
المستحضرات المسجلة
أوضحت ((الغذاء والدواء)) أن مفتشيها رصدوا 39 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و7 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالها العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو 1.5 مليون ريال.
تعويض النقص
يلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ ((الهيئة)) في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (180 يومًا) أو إلغاء الترخيص.
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