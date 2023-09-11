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112 منسقة أمن وسلامة مدرسية

9/11/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية اللقاء التعريفي السنوي الأول لمنسقات الأمن والسلامة بالمدارس، الذي استهدف ما يقارب 112 منسقة أمن وسلامة في عدد من مكاتب التعليم كمرحلة أولى، في سلسلة اللقاءات التعريفية لمنسقي ومنسقات السلامة بالمدارس، وذلك للتعريف بأدلة نظام إدارة السلامة المدرسية، بهدف تحقيق بيئة مدرسية آمنة وخالية من المخاطر، والمحافظة على أمن وسلامة الطالبات والطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس، والممتلكات التابعة لإدارة التعليم، وذلك بالمتوسطة الخامسة في القطيف.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أهمية دور منسقي ومنسقات الأمن والسلامة داخل البيئة المدرسية وتحقيق مفهوم الوعي بأهمية السلامة وتطبيقها في عدة جوانب هامة.

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