112 منسقة أمن وسلامة مدرسية

112 منسقة أمن وسلامة مدرسية
التاريخ
9/11/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية اللقاء التعريفي السنوي الأول لمنسقات الأمن والسلامة بالمدارس، الذي استهدف ما يقارب 112 منسقة أمن وسلامة في عدد من مكاتب التعليم كمرحلة أولى، في سلسلة اللقاءات التعريفية لمنسقي ومنسقات السلامة بالمدارس، وذلك للتعريف بأدلة نظام إدارة السلامة المدرسية، بهدف تحقيق بيئة مدرسية آمنة وخالية من المخاطر، والمحافظة على أمن وسلامة الطالبات والطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس، والممتلكات التابعة لإدارة التعليم، وذلك بالمتوسطة الخامسة في القطيف.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أهمية دور منسقي ومنسقات الأمن والسلامة داخل البيئة المدرسية وتحقيق مفهوم الوعي بأهمية السلامة وتطبيقها في عدة جوانب هامة.
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