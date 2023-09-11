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ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من أسهم التكنولوجيا

9/11/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، في محاولة للتعافي من خسائر الأسبوع الماضي، وبدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.50% عند 34741 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.55% إلى 4482 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.70% إلى 13852 نقطة.

وصعد سهما“تسلا” و”كوالكوم” بنسبة 5.40% و4% على التوالي، فيما زاد صندوق“تكنولوجي سيليكت سيكتور- إس بي دي آر” لأسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.25% إلى 173.26 دولار.

وانخفض الصندوق بنسبة 1.6% منذ بداية شهر سبتمبر، لكنه ما زال مرتفعًا بنحو 40% منذ بداية العام، فيما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر على مدار الأسبوع الماضي بعد أداء سيئ في أغسطس.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية الأقوى من المتوقع في الأسبوع الماضي، والتي جددت المخاوف من أن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا في السابق.

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