ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من أسهم التكنولوجيا
التاريخ
9/11/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، في محاولة للتعافي من خسائر الأسبوع الماضي، وبدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.50% عند 34741 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.55% إلى 4482 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.70% إلى 13852 نقطة.
وصعد سهما“تسلا” و”كوالكوم” بنسبة 5.40% و4% على التوالي، فيما زاد صندوق“تكنولوجي سيليكت سيكتور- إس بي دي آر” لأسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.25% إلى 173.26 دولار.
وانخفض الصندوق بنسبة 1.6% منذ بداية شهر سبتمبر، لكنه ما زال مرتفعًا بنحو 40% منذ بداية العام، فيما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر على مدار الأسبوع الماضي بعد أداء سيئ في أغسطس.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية الأقوى من المتوقع في الأسبوع الماضي، والتي جددت المخاوف من أن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا في السابق. أرقام
MENAFN11092023000202011048ID1107047392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.