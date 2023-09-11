وزادت العملة الروسية مقابل الدولار بنسبة 2.15% إلى 95.81 روبل، بعد أن لامست خلال التداولات 95.22 روبل، لتبتعد عن أدنى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع والمسجل في الجلسة السابقة عند 98.645 روبل.

وقال“مكسيم أوريشكين”، المستشار الاقتصادي للرئيس“فلاديمير بوتين”، إن أسوأ أيام الروبل قد انتهت، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتلقى السوق كميات أكبر من عائدات النقد الأجنبي من زيادة أسعار سلع التصدير، بحسب وكالة“إنترفاكس” الروسية.

وأضاف“أوريشكين” قائلًا:“سيتحقق فائض من العملات الأجنبية في السوق، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أحجام واردات السلع والخدمات، فضلا عن آثار رفع سعر الفائدة وتشديد السياسة الاحترازية الكلية”.

وانخفض الروبل إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا في أغسطس عند 101.75 مقابل الدولار، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في 15 أغسطس، وتتوقع الأسواق مزيدًا من تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع الجمعة.

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