ارتفاع الروبل أمام الدولار مع ترقب اجتماع البنك المركزى الروسى
التاريخ
9/11/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار خلال تداولات الإثنين، ليلامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مع ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.
وزادت العملة الروسية مقابل الدولار بنسبة 2.15% إلى 95.81 روبل، بعد أن لامست خلال التداولات 95.22 روبل، لتبتعد عن أدنى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع والمسجل في الجلسة السابقة عند 98.645 روبل.
وقال“مكسيم أوريشكين”، المستشار الاقتصادي للرئيس“فلاديمير بوتين”، إن أسوأ أيام الروبل قد انتهت، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتلقى السوق كميات أكبر من عائدات النقد الأجنبي من زيادة أسعار سلع التصدير، بحسب وكالة“إنترفاكس” الروسية.
وأضاف“أوريشكين” قائلًا:“سيتحقق فائض من العملات الأجنبية في السوق، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أحجام واردات السلع والخدمات، فضلا عن آثار رفع سعر الفائدة وتشديد السياسة الاحترازية الكلية”.
وانخفض الروبل إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا في أغسطس عند 101.75 مقابل الدولار، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في 15 أغسطس، وتتوقع الأسواق مزيدًا من تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع الجمعة.
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