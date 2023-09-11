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7.1 مليار ريال عمانى حجم الإيرادات العامة للسلطنة حتى نهاية يوليو 2023

9/11/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2023 حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 8 مليارات و3 ملايين ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، أي بنسبة انخفاض 10%.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنحو 3%، مسجلًا 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2022م، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية يوليو الماضي نحو 83 دولارًا أمريكيا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و58 ألف برميل يوميا.

كما انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يوليو 2023م بما يقارب 35% ليبلغ نحو مليار و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2022م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو الماضي نحو مليارين و132 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمليارين و107 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.

أ. ش. أ

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