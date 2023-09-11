7.1 مليار ريال عمانى حجم الإيرادات العامة للسلطنة حتى نهاية يوليو 2023
التاريخ
9/11/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2023 حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 8 مليارات و3 ملايين ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، أي بنسبة انخفاض 10%.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنحو 3%، مسجلًا 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2022م، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية يوليو الماضي نحو 83 دولارًا أمريكيا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و58 ألف برميل يوميا.
كما انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يوليو 2023م بما يقارب 35% ليبلغ نحو مليار و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2022م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وبلغت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو الماضي نحو مليارين و132 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمليارين و107 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
أ. ش. أ
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