“إي اف چي” هيرميس تطلق المؤتمر الاستثمارى السنوى فى لندن

ويشهد المؤتمر، الذى ينعقد على مدار يومين، بالتعاون مع تداول السعودية، حضور 375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من 50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية الدولية ومجموعة من أبرز مديرى الصناديق حول العالم.

ويركّز المؤتمر على المقومات الاستثمارية الواعدة التى ينفرد بها الاقتصاد السعودى خاصة.

وأعرب محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لشركة إى إف چى هيرميس، عن سعادته بتنظيم المؤتمر الاستثمارى ((EFG Hermes Saudi Forum in London))، والذى يعدّ بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودى والتى يدعمها تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن مبادرات التحول التى أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالى فى إطار رؤية المملكة 2030.

وأضاف عبيد، أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة فى السوق السعودى والمستثمرين فى الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذى تلعبه إى إف چى هيرميس فى دعم النمو الاقتصادى فى المملكة وتطوير سوق رأس المال.

وأشار عبيد، إلى أن السوق السعودى يعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية فى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمرى الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعكس ثقة إى إف چى هيرميس فى السوق السعودى سريع النمو، فضلًا عن التزامها المتجدد بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين فى الأسواق الناشئة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الطموحة التى تتبناها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعد السوق السعودى إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية فى الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقى، حيث تبلغ القيمة السوقية أكثر من 3 تريليون دولار أمريكى بنهاية سبتمبر 2023، كما يستقطب السوق تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجه فى المؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر ((MSCI)) للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة خلال عام 2018.

فضلا عن ذلك، يمثل بوابة للاستثمار فى مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية التى تجنى حاليًا ثمار الجهود التى تبذلها المملكة على صعيد تنويع مصادر اقتصادها الوطني، فضلًا عن إجراء العديد من الإصلاحات الاستراتيجية فى إطار رؤية المملكة 2030.

ويُذكر أن المملكة نجحت فى أن تصبح منصة استثمارية عالمية، فضلًا عن استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرتها فى التغلب على مختلف التحديات التى تخيم على المشهد الاقتصادى العالمى، حيث تحظى أسهم الشركات السعودية بتقييم جذاب، وتوزيع أرباح قوى مقارنة بنظيراتها على الساحتين الإقليمية والعالمية.

ويتطلع المؤتمر الاستثمارى إلى تعظيم الاستفادة من هذه المزايا، وتسليط المزيد من الضوء على المقومات الهائلة التى تنفرد بها المملكة فى العديد من القطاعات مثل التمويل، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية الأساسية، والسياحة، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، قال محمد الرميح المدير التنفيذى لتداول السعودية، إن المشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكّد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة تقنياًّ، وذلك فى إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامجها لتطوير القطاع المالى.

وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضى قدمًا فى إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن التزامه بتوفير منصة عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة فى المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرميح أن التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل إى إف چى هيرميس يمثّل جزءًا لا يتجزّأ من الاستراتيجية التى يتبناها السوق المالية السعودية لتعزيز السيولة فى السوق وجذب اهتمام المزيد من المستثمرين العالميين.

ويوفر المؤتمر منصة للشركات بهدف استعراض مشروعاتها ومبادراتها التى تمهد الطريق أمام ضخّ المزيد من الاستثمارات وتقديم الخدمات الابتكارية، كما سيتيح للمستثمرين الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون المحتملة، وإقامة شراكات استراتيجية، والتعرف المباشر على المناخ الاستثمارى داخل المملكة.

ويأتى المؤتمر ضمن سلسلة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التى نجحت إى إف چى هيرميس فى تنظيمها واستضافتها، من أجل توفير حلقة وصل بين المستثمرين العالميين، والشركات الرائدة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث استضافت أكثر من 30 مؤتمرًا عبر أربع قارات مختلفة منذ عام 2007.