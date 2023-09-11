سهم تسلا يرتفع 6% بعد تحديث مورجان ستانلي لتوقعاته بشأن أعمال الشركة
التاريخ
9/11/2023 2:23:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع سهم شركة“تسلا” بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين، بعد تقرير من مصرف“مورجان ستانلي” رفع في توصيته للسهم وأشار إلى آفاق أعمال قوية لصانعة السيارات الكهربائية.
وخلال تعاملات اليوم في وول ستريت، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 6.15% إلى 263.75 دولار.
ورفع محللو“مورجان ستانلي” توصيتهم لسهم“تسلا” إلى“الوزن الزائد” من“الوزن المتساوي”، مشيرين إلى آفاق قوية فيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية وكذلك البرمجيات والخدمات.
ورفع البنك مستهدفه الذي يتراوح من 12 إلى 18 شهرًا، لسهم“تسلا” بنسبة 60% إلى 400 دولار، وهو ما سيمنح الشركة قيمة سوقية قدرها 1.39 تريليون دولار، مقارنة مع قيمتها الحالية حول 800 مليار دولار.
أرقام
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