وخلال تعاملات اليوم في وول ستريت، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 6.15% إلى 263.75 دولار.

ورفع محللو“مورجان ستانلي” توصيتهم لسهم“تسلا” إلى“الوزن الزائد” من“الوزن المتساوي”، مشيرين إلى آفاق قوية فيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية وكذلك البرمجيات والخدمات.

ورفع البنك مستهدفه الذي يتراوح من 12 إلى 18 شهرًا، لسهم“تسلا” بنسبة 60% إلى 400 دولار، وهو ما سيمنح الشركة قيمة سوقية قدرها 1.39 تريليون دولار، مقارنة مع قيمتها الحالية حول 800 مليار دولار.

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