Monday, 11 September 2023 10:55 GMT

سهم تسلا يرتفع 6% بعد تحديث مورجان ستانلي لتوقعاته بشأن أعمال الشركة

9/11/2023 2:23:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع سهم شركة“تسلا” بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين، بعد تقرير من مصرف“مورجان ستانلي” رفع في توصيته للسهم وأشار إلى آفاق أعمال قوية لصانعة السيارات الكهربائية.

وخلال تعاملات اليوم في وول ستريت، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 6.15% إلى 263.75 دولار.

ورفع محللو“مورجان ستانلي” توصيتهم لسهم“تسلا” إلى“الوزن الزائد” من“الوزن المتساوي”، مشيرين إلى آفاق قوية فيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية وكذلك البرمجيات والخدمات.

ورفع البنك مستهدفه الذي يتراوح من 12 إلى 18 شهرًا، لسهم“تسلا” بنسبة 60% إلى 400 دولار، وهو ما سيمنح الشركة قيمة سوقية قدرها 1.39 تريليون دولار، مقارنة مع قيمتها الحالية حول 800 مليار دولار.

أرقام

MENAFN11092023000202011048ID1107047388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث