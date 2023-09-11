بعثة صندوق النقد الدولى تختتم زيارتها للسنغال وتبدى تقديرات متفائلة
التاريخ
9/11/2023 2:23:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
اختتمت بعثة تفتيش من صندوق النقد الدولى زيارة للسنغال لتقييم برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتحرير التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولى – اليوم الإثنين – أكد الصندوق نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى السنغالى فى تحسين مناخ الأعمال فى قطاعى التجارة والخدمات خلال النصف الأول من العام الجارى وهو ما يعزز ثقة الصندوق فى إمكانية بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الكلى للسنغال نسبة 4.1% بنهاية العام الجارى، كما توقعت بعثة الصندوق نمو الناتج المحلى الكلى للسنغال بنهاية العام 2024 بنسبة لن تقل عن 8.8%.
وناقشت بعثة الصندوق مع مسؤولى الحكومة السنغالية خطة موازنة العام 2024 والبنود التى احتوتها لاستكمال عمليات تحرير سعر الصرف ودعم الفئات الاجتماعية الأقل دخلا وتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات الطاقة والنفط والغاز ومصير الدعم السعرى المقدم من الحكومة السنغالية لقطاع الطاقة والذى يشكل نسبة 1% من حجم الناتج المحلى الكلى للسنغال فى موازنة العام القادم والعمل على تحفيز القطاع الخاص، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشادت بعثة الصندوق التى أمضت 10 أيام متصلة فى السنغال بما حققته من إنجاز على صعيد تصحيح أوضاع التضخم الذى تراجع منذ 6.1% كتقدير أولى إلى 5.7% فى يوليو الماضى كنتيجة متحققة وذلك بفضل تراجع أسعار بنود الغذاء الأساسية للسنغاليين وفى مقدمتها البصل والأرز والسكر.
أ. ش. أ
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