وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولى – اليوم الإثنين – أكد الصندوق نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى السنغالى فى تحسين مناخ الأعمال فى قطاعى التجارة والخدمات خلال النصف الأول من العام الجارى وهو ما يعزز ثقة الصندوق فى إمكانية بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الكلى للسنغال نسبة 4.1% بنهاية العام الجارى، كما توقعت بعثة الصندوق نمو الناتج المحلى الكلى للسنغال بنهاية العام 2024 بنسبة لن تقل عن 8.8%.

وناقشت بعثة الصندوق مع مسؤولى الحكومة السنغالية خطة موازنة العام 2024 والبنود التى احتوتها لاستكمال عمليات تحرير سعر الصرف ودعم الفئات الاجتماعية الأقل دخلا وتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات الطاقة والنفط والغاز ومصير الدعم السعرى المقدم من الحكومة السنغالية لقطاع الطاقة والذى يشكل نسبة 1% من حجم الناتج المحلى الكلى للسنغال فى موازنة العام القادم والعمل على تحفيز القطاع الخاص، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشادت بعثة الصندوق التى أمضت 10 أيام متصلة فى السنغال بما حققته من إنجاز على صعيد تصحيح أوضاع التضخم الذى تراجع منذ 6.1% كتقدير أولى إلى 5.7% فى يوليو الماضى كنتيجة متحققة وذلك بفضل تراجع أسعار بنود الغذاء الأساسية للسنغاليين وفى مقدمتها البصل والأرز والسكر.

أ. ش. أ