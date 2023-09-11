وذكر الاستطلاع أن عددًا قليلاً من المستطلعين ينسبون تحسن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يقود الديمقراطيون والناخبون المستقلون التحول في التصورات الأكثر إيجابية للاقتصاد، فيما تسلط حملة بايدن الضوء على انحسار المخاطر التي قد تنزلق بالولايات المتحدة إلى الركود.

وحتى الآن، لا يزال أغلب المستطلع آرائهم غير راضين على طريقة تولى بايدن لأزمة الاقتصادية، معتبرين الرئيس الأمريكي في مأزق بالنظر إلى أن التضخم الأضعف وسوق العمل القوي عادة ما يساعدان شاغلي المناصب عندما يسعون لتولي فترة رئاسية ثانية.

ووجد الاستطلاع أن ثلثي المستطلعين الذين ينحازون عادة إلى الديمقراطيين يقولون إن الاقتصاد في حالة ممتازة أو جيدة بزيادة 9% عن ديسمبر الماضي، فإن 55% من المستطلعين الديمقراطيين يعتقدون أن الاقتصاد قد تحسن في عهد بايدن.

أما عن المستقلين، ارتفعت أيضًا نسبة الذين ينظرون إلى الاقتصاد بشكل إيجابي بمقدار 9 نقاط عن استطلاع أجرته الصحيفة الأمريكية خلال ديسمبر الماضي، أي بلغت حاليا 36%.

وقال 8 % من الجمهوريين الشيء نفسه أي لا يوجد تغيير في الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي.

ووجد الاستطلاع أن 3 من كل 5 أشخاص استطلع آرائهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة حيث أبدى 63% من المستطلعين اعتراضهم على الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع التضخم.

ووفقًا لوزارة العمل الأمريكية، فإن التضخم تباطأ بشكل حاد بعد أن بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا، وارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% في يوليو مقارنة بالعام السابق.

وتم إجراء استطلاع صحيفة (وول ستريت جورنال) على 1500 ناخب مسجل في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الماضي، حيث تم الوصول إلى المستجيبين عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية مع دعوة لإجراء الاستطلاع عبر الإنترنت.