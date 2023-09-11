ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تحتاج الشركات -التي تعتزم شراء 50 مليون دولار أو أكثر- إلى موافقة البنك المركزي.

وحذر البنك المركزي خلال اجتماع مع البنوك التجارية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، بعض المقرضين من مشترياتهم الضخمة من الدولار نيابة عن عملائهم من الشركات.

وقالت المصادر:“لقد كان انخفاض قيمة اليوان الأخير حادًا للغاية، ويتوقع الكثيرون أن يتراجع اليوان إلى ما هو أبعد من 7.5 يوان لكل دولار”.

يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه اليوان بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، لتتراجع العملة الصينية إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وكثفت الصين خلال الأسابيع الأخيرة جهودها لإبطاء وتيرة انخفاض اليوان، حيث سعت لزيادة المعروض من الدولار، كما طلب المنظمون من بعض البنوك خفض أو تأجيل مشترياتها من العملة الأمريكية، بالإضافة لجهود أخرى لرفع تكلفة بيع العملة الصينية على المكشوف.