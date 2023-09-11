تقرير: البنك المركزى الصينى يكثف تدقيقه حول مشتريات الشركات من الدولار
التاريخ
9/11/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) زاد بنك الشعب الصيني من إجراءات التدقيق على مشتريات الشركات المحلية من الدولار، في ظل تزايد الضغوط المؤدية لانخفاض قيمة اليوان، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تحتاج الشركات -التي تعتزم شراء 50 مليون دولار أو أكثر- إلى موافقة البنك المركزي.
وحذر البنك المركزي خلال اجتماع مع البنوك التجارية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، بعض المقرضين من مشترياتهم الضخمة من الدولار نيابة عن عملائهم من الشركات.
وقالت المصادر:“لقد كان انخفاض قيمة اليوان الأخير حادًا للغاية، ويتوقع الكثيرون أن يتراجع اليوان إلى ما هو أبعد من 7.5 يوان لكل دولار”.
يأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه اليوان بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، لتتراجع العملة الصينية إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكثفت الصين خلال الأسابيع الأخيرة جهودها لإبطاء وتيرة انخفاض اليوان، حيث سعت لزيادة المعروض من الدولار، كما طلب المنظمون من بعض البنوك خفض أو تأجيل مشترياتها من العملة الأمريكية، بالإضافة لجهود أخرى لرفع تكلفة بيع العملة الصينية على المكشوف. أرقام
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