ماليزيا تخطط لحظر صادرات المعادن الأرضية النادرة

ماليزيا تخطط لحظر صادرات المعادن الأرضية النادرة
التاريخ
9/11/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن“أنور إبراهيم” رئيس الوزراء الماليزي الإثنين، عن عزم بلاده صياغة سياسات لحظر صادرات العناصر الأرضية النادرة، لمنع استغلال وخسارة هذا النوع من الموارد، وضمان تحقيق أقصى عائد منها.
وقال“إبراهيم” خلال جلسة برلمانية لمراجعة الخطة الخمسية الممتدة حتى عام 2025، إن حكومته سوف تعمل على رسم خريطة تفصيلية تضم العناصر الأرضية النادرة، والنموذج الاقتصادي للصناعة بما فيه عمليات الاستكشاف، والاستخراج، والنقل، والمعالجة، والتوزيع.
وتمتلك ماليزيا احتياطيات من أنواع مختلفة من الفوسفات تحتوي على معادن مهمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الـ”مونازايت”، وخام“زينوتايم” الغني بمعدن الـ”يوتيريوم”.
وتتوزع احتياطيات ماليزيا من المعادن الأرضية النادرة حول عشر ولايات من أصل إحدى عشرة ولاية، في كل من شبه جزيرة مالاي، وجزيرة بورنيو، وفق بيانات وزارة الثروة المعدنية والعلوم الجغرافية. أرقام
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