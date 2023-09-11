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ماليزيا تخطط لحظر صادرات المعادن الأرضية النادرة

9/11/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن“أنور إبراهيم” رئيس الوزراء الماليزي الإثنين، عن عزم بلاده صياغة سياسات لحظر صادرات العناصر الأرضية النادرة، لمنع استغلال وخسارة هذا النوع من الموارد، وضمان تحقيق أقصى عائد منها.

وقال“إبراهيم” خلال جلسة برلمانية لمراجعة الخطة الخمسية الممتدة حتى عام 2025، إن حكومته سوف تعمل على رسم خريطة تفصيلية تضم العناصر الأرضية النادرة، والنموذج الاقتصادي للصناعة بما فيه عمليات الاستكشاف، والاستخراج، والنقل، والمعالجة، والتوزيع.

وتمتلك ماليزيا احتياطيات من أنواع مختلفة من الفوسفات تحتوي على معادن مهمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الـ”مونازايت”، وخام“زينوتايم” الغني بمعدن الـ”يوتيريوم”.

وتتوزع احتياطيات ماليزيا من المعادن الأرضية النادرة حول عشر ولايات من أصل إحدى عشرة ولاية، في كل من شبه جزيرة مالاي، وجزيرة بورنيو، وفق بيانات وزارة الثروة المعدنية والعلوم الجغرافية.

أرقام

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