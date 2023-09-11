وزير الخزانة البريطانى: خفض التضخم يمثل أولوية للحكومة بدلاً من زيادة الدعم
التاريخ
9/11/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير الخزانة البريطاني، الإثنين، إن أولوية الحكومة حاليًا هي خفض التضخم، لذلك سيكون هذا هو محور بيان الخريف في نوفمبر، بدلاً من ضخ المزيد من الأموال الإضافية لمساعدة المواطنين.
وقال المستشار“جيريمي هانت”:“عندما تحاول خفض التضخم، عليك أن تكون حريصًا جدًا على عدم ضخ أموال إضافية في الاقتصاد، بقدر ما ترغب في ذلك، لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول”.
وقال“هانت” خلال حديثه إلى تليفزيون“بلومبرج”، إنه من غير المرجح أن يكون لديه القدرة المالية هذا الخريف لدعم تخفيضات ضريبية أو لزيادة الإنفاق.
وبسؤاله عن تقييمه لأداء بنك إنجلترا، قال وزير الخزانة، إن العديد من البنوك المركزية قللت من تقدير مدى استمرار التضخم، لكن المملكة المتحدة أحرزت تقدماً، حيث انخفض التضخم من 11% خلال الخريف الماضي إلى 6.8% في يوليو.
وعلى صعيد الاتفاقيات التجارية، أكد“هانت” أن المملكة المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند بحلول نهاية العام، اعتمادًا على كيفية سير المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أما عن التوترات السياسية مع بكين بسبب مزاعم التجسس، فقال“هانت” إن بريطانيا تأخذ أي محاولة لتخريب عملياتها الديمقراطية على محمل الجد.
وذكرت صحيفة“الجارديان” في وقت سابق، أن الوزير البريطاني يبحث إجراء تخفيضات حقيقية في مزايا العمل ضمن بيان الخريف، الأمر الذي قد يزيد من التحديات أمام الأسر، حيث يعتمد العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة على الإعانات الحكومية.
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