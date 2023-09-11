وقال المستشار“جيريمي هانت”:“عندما تحاول خفض التضخم، عليك أن تكون حريصًا جدًا على عدم ضخ أموال إضافية في الاقتصاد، بقدر ما ترغب في ذلك، لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول”.

وقال“هانت” خلال حديثه إلى تليفزيون“بلومبرج”، إنه من غير المرجح أن يكون لديه القدرة المالية هذا الخريف لدعم تخفيضات ضريبية أو لزيادة الإنفاق.

وبسؤاله عن تقييمه لأداء بنك إنجلترا، قال وزير الخزانة، إن العديد من البنوك المركزية قللت من تقدير مدى استمرار التضخم، لكن المملكة المتحدة أحرزت تقدماً، حيث انخفض التضخم من 11% خلال الخريف الماضي إلى 6.8% في يوليو.

وعلى صعيد الاتفاقيات التجارية، أكد“هانت” أن المملكة المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند بحلول نهاية العام، اعتمادًا على كيفية سير المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أما عن التوترات السياسية مع بكين بسبب مزاعم التجسس، فقال“هانت” إن بريطانيا تأخذ أي محاولة لتخريب عملياتها الديمقراطية على محمل الجد.

وذكرت صحيفة“الجارديان” في وقت سابق، أن الوزير البريطاني يبحث إجراء تخفيضات حقيقية في مزايا العمل ضمن بيان الخريف، الأمر الذي قد يزيد من التحديات أمام الأسر، حيث يعتمد العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة على الإعانات الحكومية.

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