وقال فولكر، في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حسب ما نقلته مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين:“إن انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود يوليو الماضي والهجمات على منشآت الحبوب في أوديسا وأماكن أخرى، قد أدت مرة أخرى إلى ارتفاع الأسعار في العديد من الدول النامية – مما جعل الحق في الغذاء بعيد المنال بالنسبة للعديد من الناس”.

وأشار المسؤول الأممي على وجه التحديد إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية في الصومال.

يشار إلى موسكو انسحبت في 17 يوليو الماضي من الاتفاقية، التي سمحت بالتصدير الآمن للمنتجات الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وكانت تهدف إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية. وشنت روسيا هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية في الجنوب.

وفي سياق متصل، أدان منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشدة الانتخابات التي جرت في المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، واصفا هذه الانتخابات بأنها“غير شرعية”.

وقال بوريل – في بيان صحفي نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية مقتطفات منه اليوم الإثنين – إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بنتائج هذه الانتخابات، وحث روسيا على سحب جميع جنودها وعتادها العسكري بشكل فوري وكامل وغير مشروط من كامل الأراضي الأوكرانية ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وكانت روسيا قد نظمت انتخابات إقليمية ومحلية في الفترة من الثامن وحتى العاشر من سبتمبر الجاري في مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا ضمتها موسكو في سبتمبر عام 2022.

من ناحية أخرى، تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو (أي ما يعادل 21 مليون دولار) لأوكرانيا، بغرض الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وتفقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، محطة تحويلات فرعية خارج العاصمة كييف خلال زيارتها إلى البلاد، حيث شهدت المحطة العديد من الهجمات خلال الصراع الروسي الأوكراني، كما أنها تؤدي دورا مهما في إمدادات الكهرباء الخاصة بالمنطقة.

وأكدت بيربوك – حسبما ذكرت قناة“دويتشة فيليه” الألمانية اليوم الإثنين – أنه بإمكان كييف الاعتماد على ألمانيا في دعمها للبلاد للانضمام للاتحاد الأوروبي، غير أنها شددت على أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الإصلاحات، مثل مكافحة الفساد.

وكانت بيربوك قد وصلت إلى العاصمة الأوكرانية في وقت سابق اليوم، وتعد الزيارة الرابعة لها منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني خلال شهر فبراير عام 2022.

أ. ش. أ