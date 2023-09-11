ارتفاع معظم بورصات الخليج مع وصول خام برنت لمستويات 91 دولاراً
التاريخ
9/11/2023 2:23:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيسي بنحو 0.7% اليوم الإثنين، بعد 7 جلسات متتالية من الخسائر ليرتد من أدنى مستوياته في 3 أشهر ويغلق عند 11235 نقطة وسط سيولة بلغت نحو 6.5 مليار ريال.
وجاء الدعم من ارتفاع سهمي الراجحي وstc بنسبة 0.85% و1.3% على التوالي، بالإضافة لارتفاع سهم أنابيب السعودية 1.2% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ عام 2014.
بالمقابل، تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.44% إلى أدنى مستوياته في شهر بالتزامن مع بدء التداول على السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية.
وفي السوق الموازية، قفز سهم المناولة للشحن في أول جلسة تداول له بنسبة 30%، إلا أن مؤشر السوق تراجع بنسبة 1.3% بضغط من تراجع سهم جاهز بنسبة 7%.
وارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد أن لامس خام برنت مستويات 91 دولاراً اليوم ، وقبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية والتي سترسم مسار قرار الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.55% اليوم مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي ليستعيد مستويات 10400 نقطة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة QNB بنسبة 0.8% وسهم البنك التجاري بنحو 1.3%.
بينما انخفض مؤشر الكويت الأول بنحو 0.2% بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع بضغط من تراجع سهمي الوطني وبيتك بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي.
وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% في جلسة الإثنين مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي إعمار والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4% و0.9% على التوالي.
وارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.2% مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الدار وطاقة بنسبة 1.5% و4.4% على التوالي.
أ. ش. أ
MENAFN11092023000202011048ID1107047381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.