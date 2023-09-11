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ارتفاع معظم بورصات الخليج مع وصول خام برنت لمستويات 91 دولاراً

9/11/2023 2:23:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيسي بنحو 0.7% اليوم الإثنين، بعد 7 جلسات متتالية من الخسائر ليرتد من أدنى مستوياته في 3 أشهر ويغلق عند 11235 نقطة وسط سيولة بلغت نحو 6.5 مليار ريال.

وجاء الدعم من ارتفاع سهمي الراجحي وstc بنسبة 0.85% و1.3% على التوالي، بالإضافة لارتفاع سهم أنابيب السعودية 1.2% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ عام 2014.

بالمقابل، تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.44% إلى أدنى مستوياته في شهر بالتزامن مع بدء التداول على السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية.

وفي السوق الموازية، قفز سهم المناولة للشحن في أول جلسة تداول له بنسبة 30%، إلا أن مؤشر السوق تراجع بنسبة 1.3% بضغط من تراجع سهم جاهز بنسبة 7%.

وارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد أن لامس خام برنت مستويات 91 دولاراً اليوم ، وقبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية والتي سترسم مسار قرار الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.55% اليوم مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي ليستعيد مستويات 10400 نقطة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة QNB بنسبة 0.8% وسهم البنك التجاري بنحو 1.3%.

بينما انخفض مؤشر الكويت الأول بنحو 0.2% بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع بضغط من تراجع سهمي الوطني وبيتك بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% في جلسة الإثنين مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي إعمار والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4% و0.9% على التوالي.

وارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.2% مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الدار وطاقة بنسبة 1.5% و4.4% على التوالي.

أ. ش. أ

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