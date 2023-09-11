الأمم المتحدة تكلف فريقًا لدعم ليبيا فى مواجهة العاصفة دانيال
التاريخ
9/11/2023 2:23:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي.
وبحسب تلفزيون الوسط الليبي تشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان مئات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية، جراء عاصفة دانيال التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.
ودونت غانيون عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الإثنين، قائلة:“أُعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية، وبصفتي المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفتُ فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي”.
أ. ش. أ
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