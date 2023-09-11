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الأمم المتحدة تكلف فريقًا لدعم ليبيا فى مواجهة العاصفة دانيال

9/11/2023 2:23:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي تشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان مئات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية، جراء عاصفة دانيال التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

ودونت غانيون عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الإثنين، قائلة:“أُعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية، وبصفتي المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفتُ فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي”.

أ. ش. أ

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