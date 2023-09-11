وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.35% إلى 456.21 نقطة، بفضل ارتفاع مؤشر قطاع السلع الأساسية بنسبة 2.5% خلال التداولات بدعم من ارتفاع أسعار المعادن.

وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.25% إلى 7496 نقطة، وزاد“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15800 نقطة، كما زاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.50% إلى 7278 نقطة.

وقال وزير الخزانة البريطاني، الإثنين، إن أولوية الحكومة حاليًا هي خفض التضخم، لذلك سيكون هذا هو محور بيان الخريف في نوفمبر، بدلاً من ضخ المزيد من الأموال الإضافية لمساعدة المواطنين.

وأضاف“هانت” خلال حديثه إلى تلفزيون“بلومبرج”، أنه من غير المرجح أن يكون لديه القدرة المالية هذا الخريف لدعم تخفيضات ضريبية أو لزيادة الإنفاق.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، بينما عززت تقديراتها للتضخم بشكل طفيف لعام 2024.

ووفقًا للتقديرات الصادرة الإثنين، فمن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 0.8% فقط هذا العام، و1.4% في 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1% و1.7% على الترتيب.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، طلبت شركة“شيفرون” الأمريكية من الجهات التنظيمية المساعدة في حل نزاعها مع نقابات العمال بمواقع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا مع استمرار إضرابات عمالية جزئية.

وتتابع الأسواق الأوروبية إضراب العمال في منشآت“شيفرون” لإسالة الغاز الطبيعي إثر الاضرابات المحتملة في أسعار الطاقة الأوروبية، والتي ارتفعت اليوم للجلسة الثالثة على التوالي نتيجة التصعيد.

وعلى مستوى البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي الخميس المقبل لإقرار سعر الفائدة، بينما تشير تقديرات وكالة“رويترز” إلى توقع الأسواق زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%.

وتصدر بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في أمريكا يومي الأربعاء والخميس، قبل نحو أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لإقرار مصير الفائدة.