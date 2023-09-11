جنى الأرباح يقود مؤشرات البورصة للتراجع الجماعى

(MENAFN- Al-BoNews) عبدالفتاح: التصحيح الهابط طبيعى بعد صعود جامح خلال الفترة الماضية
لطفى: التصحيح مؤقت والسوق يعاود الصعود الأسبوع المقبل
توقع متعاملو البورصة المصرية، استمرار الحركة التصحيحية المؤقتة نتيجة عمليات جنى الأرباح التى بدأت خلال جلسات الأسبوع الجارى، خاصة بعد الصعود وتحقيق قمم تاريخية على مدار الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بمعاودة صعود المؤشرات مرة أخرى على المدى القصير.
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تداولات أمس الأثنين، وتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 1.53% إلى مستوى 19278 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 انخفاضاً بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3797 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% إلى مستوى 5584 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.52% عند مستوى 23220 نقطة.
قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الحركة التصحيحية الهابطة طبيعية خاصة بعد الصعود الذى استمر على مدار 7 جلسات متتالية لقمم تاريخية، رغم وجود أخبار إيجابية فى شركتى مصر الجديدة وطلعت مصطفى.
وتوقع استكمال عملية التصحيح وجنى الأرباح لفترة ولكن لن تكون عمليات تصحيحية عنيفة حيث لن ينخفض المؤشر عن مستوى 19200 نقطة، وبذلك ستكون عملية جنى أرباح مؤقتة.
أشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهد زخمًا شرائيًا الفترة الماضية ولكنه انخفض مع انخفاض المؤشر الرئيسى، متوقعًا أن يتبع المؤشر الرئيسى فى أدائه لحين وجود اخبار إيجابية أخرى تدفع السوق للصعود بقوة مجددًا.
ونصح عبد الفتاح المستثمرين باستغلال الحركة التصحيحية الحالية لتغيير المراكز والانتقال لأسهم أكثر اماناً وذات ملاءة مالية، والذين يملكون بالفعل أسهم ذات اداء قوى وملاءة مالية يجب أن يحتفظوا بها.
وشهد السوق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال تداول 615.5 مليون سهم، بتنفيذ 75.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 27 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“ماكرو جروب” بنسبة 10.1%، وسهم“ممفيس للأدوية” بنسبة 9.55%.
وتراجعت أسعار 120 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كوبر للاستثمار” بنسبة 19.9%، وسهم مجموعة“جى . أم . سى” بنحو 4.9%، فيما لم تتغير أسعار 58 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.
قال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى شهد أمس عمليات جنى أرباح بعد صعود متتالى فى الأسابيع السابقة ولذلك من الطبيعى حدوث عمليات تصحيح هابط مؤقتة.
أوضح أن المؤشر الرئيسى تأثر بتراجع أسهم قيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى، الذى انخفض بنسبة 1.5%، بالإضافة لأسهم شركات“حديد عز” و”السويدى إليكتريك” و”ايسترن كومبانى”.
وتوقع لطفى أن يستكمل المؤشر الرئيسى الحركة التصحيحية لفترة قصيرة ثم يرتد بعد ذلك صاعدًا نحو مستوى 19800 نقطة.
وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهد تصحيح هابط بحدة أقل من المؤشر الرئيسى، على أن يعاود المؤشر رحلة الصعود مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 22.8 مليون جنيه، 112 مليون جنيه مستحوذين على نسب 5.6% و 10.4%، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 134.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 84%.
ونفذ الأفراد 56.5% من التعاملات، متجهين نحو البيع، حيث سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، و411 ألف جنيه، والعرب سجلوا صافى شراء بقيمة 209.3 ألف جنيه.
واستحوذت المؤسسات على 43.5% من التداولات متجهين نحو البيع، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، و111.5 مليون جنيه على الترتيب بينما سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 270.9 مليون جنيه،
كتبت: إشراق صلاح الدين