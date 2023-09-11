جنى الأرباح يقود مؤشرات البورصة للتراجع الجماعى

لطفى: التصحيح مؤقت والسوق يعاود الصعود الأسبوع المقبل

توقع متعاملو البورصة المصرية، استمرار الحركة التصحيحية المؤقتة نتيجة عمليات جنى الأرباح التى بدأت خلال جلسات الأسبوع الجارى، خاصة بعد الصعود وتحقيق قمم تاريخية على مدار الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بمعاودة صعود المؤشرات مرة أخرى على المدى القصير.

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تداولات أمس الأثنين، وتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 1.53% إلى مستوى 19278 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 انخفاضاً بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3797 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% إلى مستوى 5584 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.52% عند مستوى 23220 نقطة.

قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الحركة التصحيحية الهابطة طبيعية خاصة بعد الصعود الذى استمر على مدار 7 جلسات متتالية لقمم تاريخية، رغم وجود أخبار إيجابية فى شركتى مصر الجديدة وطلعت مصطفى.

وتوقع استكمال عملية التصحيح وجنى الأرباح لفترة ولكن لن تكون عمليات تصحيحية عنيفة حيث لن ينخفض المؤشر عن مستوى 19200 نقطة، وبذلك ستكون عملية جنى أرباح مؤقتة.

أشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهد زخمًا شرائيًا الفترة الماضية ولكنه انخفض مع انخفاض المؤشر الرئيسى، متوقعًا أن يتبع المؤشر الرئيسى فى أدائه لحين وجود اخبار إيجابية أخرى تدفع السوق للصعود بقوة مجددًا.

ونصح عبد الفتاح المستثمرين باستغلال الحركة التصحيحية الحالية لتغيير المراكز والانتقال لأسهم أكثر اماناً وذات ملاءة مالية، والذين يملكون بالفعل أسهم ذات اداء قوى وملاءة مالية يجب أن يحتفظوا بها.

وشهد السوق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال تداول 615.5 مليون سهم، بتنفيذ 75.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 27 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“ماكرو جروب” بنسبة 10.1%، وسهم“ممفيس للأدوية” بنسبة 9.55%.

وتراجعت أسعار 120 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كوبر للاستثمار” بنسبة 19.9%، وسهم مجموعة“جى . أم . سى” بنحو 4.9%، فيما لم تتغير أسعار 58 سهما، وسجل رأس المال السوقى 1.3 تريليون جنيه.

قال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى شهد أمس عمليات جنى أرباح بعد صعود متتالى فى الأسابيع السابقة ولذلك من الطبيعى حدوث عمليات تصحيح هابط مؤقتة.

أوضح أن المؤشر الرئيسى تأثر بتراجع أسهم قيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى، الذى انخفض بنسبة 1.5%، بالإضافة لأسهم شركات“حديد عز” و”السويدى إليكتريك” و”ايسترن كومبانى”.

وتوقع لطفى أن يستكمل المؤشر الرئيسى الحركة التصحيحية لفترة قصيرة ثم يرتد بعد ذلك صاعدًا نحو مستوى 19800 نقطة.

وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهد تصحيح هابط بحدة أقل من المؤشر الرئيسى، على أن يعاود المؤشر رحلة الصعود مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 22.8 مليون جنيه، 112 مليون جنيه مستحوذين على نسب 5.6% و 10.4%، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 134.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 84%.

ونفذ الأفراد 56.5% من التعاملات، متجهين نحو البيع، حيث سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، و411 ألف جنيه، والعرب سجلوا صافى شراء بقيمة 209.3 ألف جنيه.

واستحوذت المؤسسات على 43.5% من التداولات متجهين نحو البيع، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، و111.5 مليون جنيه على الترتيب بينما سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 270.9 مليون جنيه،

كتبت: إشراق صلاح الدين