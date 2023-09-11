منتجات الشركة يتم تصديرها إلى 17 دولة حاليًا

122% نموًا بإيرادات تصدير الشركة بالربع الثانى من 2023

غياب دور“سلامة الغذاء” فى مراقبة جودة الصادرات أربك الصادرات إلى السعودية

المصنعون المصريون بحاجة إلى ترويج خاص لعلامة ((صنع فى مصر))

تدرس شركة ايديتا للصناعات الغذائية إنشاء مصنع فى المملكة العربية السعودية ضمن خطة التوسعات المستهدفة للشركة خلال السنوات المقبلة.

قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى مقابلة مع“البورصة”، إن الشركة تسعى إلى تعزيز تواجدها فى منطقة الشرق الأوسط وتدرس جميع الفرص المتاحة والحوافز التى تمنحها السعودية حاليًا وسيتم إعداد دراسة مفصلة بالتوسعات المستهدفة قريبًا)).

أشار إلى أن الشركة فى المراحل النهائية فى مفاوضاتها مع مؤسسة التمويل الدولية لاقتراض 30 مليون دولار، بجانب مساعدتها فى جمع تمويلات بقيمة 15 مليون دولار لشراء جميع احتياجاتها من الخامات وخطوط الإنتاج.

لفت إلى أن القروض الجديدة ستدعم خطط الشركة التوسعية فى مصر والمغرب بجانب دعم رأس المال العامل.

لفت إلى أن“إيديتا” تتطلع إلى زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بالمغرب تدريجًيا.

أوضح أن الشركة تصدر لـ 17 دولة موزعة بين دول أفريقيا والخليج والدول العربية، وستعتمد الشركة على مصنع المغرب للتصدير لدول غرب القارة السمراء وبالتحديد موريتانيا والسنغال، خلال العام المقبل، عقب تنويع القطاعات الإنتاجية المتواجدة بالمصنع والذى يضم خطين لإنتاج المخبوزات فقط.

نمت صادرات شركة ((إيديتا للصناعات الغذائية)) بنسبة 122% خلال الربع الثانى من العام الجارى على أساس سنوى، لتصل إلى 266 مليون جنيه، بحسب نتائج أعمال الشركة.

كانت أرباح شركة إيديتا تضاعفت بنسبة 116% خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث بلغت 809.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 374.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما زادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 5.63 مليار جنيه، مقابل 3.13 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وتستهدف ((إيديتا))، التى تأسست عام 1996، ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وتعتزم الشركة ضخ أكثر من نصف قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال العام الجارى، بشكل رئيسى فى زيادة رأسمال شركة ((فانسى فود))، التى استحوذت عليها بقيمة 380 مليون جنيه بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية.

قال برزى إن الشركة غيرت اسم ((فانسى فودز للصناعات الغذائية)) التى استحوذت عليها فى يونيو الماضى إلى ((إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة))، على أن تبدأ طرح 3 منتجات جديدة من المخبوزات المجمدة خلال شهر سبتمبر الجارى كمرحلة أولى.

تابع ((قطاع المخبوزات المجمدة جديد على السوق المصرى ولا يوجد به منافسين حتى الآن، والمنتجات الجديدة يتم تحضيرها خلال 20 دقيقة وستكون ضمن فئات سعرية مناسبة لأغلب المستهلكين)).

أضاف ((الاستحواذ كان على أصول الشركة فقط بشكل رئيسى، حيث تلا عملية الاستحواذ تطوير أغلب خطوط الإنتاج كما سيتم إضافة خطين إنتاج قبل نهاية العام الجارى)).

وأكد برزى، على تطلعات“إيديتا” إلى جنى ثمار هذه الصفقة عبر تعظيم القيمة والعائد للعملاء والمساهمين، مستفيدة من خبراتها الواسعة ودراستها المعمقة للأسواق المماثلة.

وأشار برزى إلى امتلاك“إيديتا” مقومات فى مقدمتها شبكة توزيع واسعة النطاق، وعلاماتها التجارية الرائدة فى السوق، مما يؤهلها بقوة لترسيخ مكانتها فى سوق المخبوزات المجمدة والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة.

وتابع أن الصفقة ستساهم فى تزويد“إيديتا” بالبنية الأساسية والتقنيات اللازمة لإنتاج المخبوزات المجمدة.

أضاف أنه تم ضخ 300 مليون جنيه بشركة المخبوزات المجمدة، فى إطار تحديث المصنع ليواكب ذات الجودة الخاصة بمصانع شركة إيديتا، كما يجرى حالياً الانتهاء من إجراءات زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

رجح أن يتم تركيب بعض خطوط الإنتاج الجديدة بنهاية العام الجارى، بمصانع الشركة التقليدية على أن يتم استيراد باقى الخطوط الجديدة خلال العام المقبل فى أغلب القطاعات.

ذكر أن الشركة تستورد نحو 19% من مدخلات التصنيع والباقى محليًا، موضحًا أن حل أزمة توفير العملات الأجنبية يحتاج خطة واضحة بالتعاون بين جميع الأطراف للخروج منها بشكل سريع.

أشار إلى أن التحكم فى معدلات التضخم والعمل على بداية مسار نزولى لها يجب أن يكون هو الهدف الرئيسى على أن يتم تنفيذ ذلك على عدة مراحل وبآليات مبتكرة بدلا من الاعتماد على رفع معدلات الفائدة فقط.

أكد أن أى تخفيض سعر الجنيه سيواكبه قفزات أخرى بمعدلات التضخم، نظرًا لاعتماد الاقتصاد على الاستيراد بشكل رئيسى.

ذكر أن تكدس البضائع المستوردة فى الموانئ المصرية، شهد تحسنا تدريجيا منذ بداية العام الجارى، بعد حل أزمة الاعتمادات المستندية.

أوضح أن الأعباء المالية على كافة الشركات تتزايد فى ظل ضغوط التسعير، موضحًا أن الفئات السعرية أصبحت متنوعة لتناسب المستهلكين الخاصة بمنتجات“إيديتا”، والشركة لم ترفع الأسعار منذ بداية العام الجارى، وفق قوله.

قال هانى برزى الذى يرأس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تأثيرها بات محدوداً على الصناعات الغذائية نظراً لتراجع أسعار الشحن، إلا أن استمرار الحرب يسبب تذبذبات بأسعار القمح والبذور بما يؤثر بالتبعية على أسعار منتجات أخرى مثل اللحوم والدواجن.

اشار إلى أن المجلس يسعى للترويج للمنتجات المصرية ولعلامة ((صنع فى مصر)) وزيادة جودتها لتتوافق مع الشروط والمواصفات الخاصة بالدول المختلفة، عبر دخول المعارض والحصول على دورات تدريبية.

أكد أن جميع أعضاء المجلس يمكنهم الحصول على قاعدة بيانات تضم الدول التى ترغب فى استيراد المنتجات الغذائية المختلفة لزيادة فرص التصدير وبالتالى ينعكس إيجابًيا على السوق المصرى.

ذكر أن المجلس يسعى إلى زيادة عدد الشركات الأعضاء والذين يتراوح عددها بين 400 و500 شركة.

ذكر أن الشركات المصدرة للصناعات الغذائية واجهت تحديات كبيرة فى التصدير للمملكة العربية السعودية، لعدم مطابقة بعضها للمواصفات المطلوبة، مما تسبب فى زيادة القيود والشروط على صادرات القطاع للمملكة.

أوضح أن الشركات التى تسببت فى الأزمة السعودية ليست من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

أرجع تلك المشكلة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى طالبها بمتابعة كل المنتجات فى السوق المحلى وكذلك الموجهة للتصدير، بهدف تفادى عدم تكرار الأزمة فى التصدير لدول أخرى.

أكد أن السعودية شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية بالقطاع الصناعى حيث تتجه لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على البترول فقط.

أوضح وفد من المجلس زار المملكة العربية السعودية مؤخرًا، للتفاوض على مساعدة الشركات المصرية للانضمام للقائمة البيضاء للمصدرين للسعودية.

كما أكد برزى أنه تفاوض مع وزير الصناعة السعودى، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة منذ شهرين لحل جميع المشكلات وتسريع عودة الصادرات المصرية للسعودية.

شدد على ضرورة تنظيم العمليات التصديرية حيث لا يوجد رقابة محلية على جودة منتجات الغذاء، مؤكدًا أنه مازال هناك شركات تصدر منتجاتها بمواصفات غير جيدة مما قد يتسبب فى خسارة مصر أسواق تصديرية أخرى على المدى القصير.

أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 13% من قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، مؤكداً استهداف زيادة الحصة فى السنوات المقبلة، ضمن خطط الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

أوضح أن المصنعين المصريين يعانون من أزمة العملة بشكل رئيسى مما يعوق الخطط الاستثمارية الخاصة بالتوسع نتيجة عدم القدرة على استيراد الآلات والمواد الخام، مؤكداً أن المجلس التصديرى يتواصل بشكل مستمر مع الحكومة لحل الأزمة.

أوضح أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التى عملت على توطين صناعة المواد الخام محليًا حيث أصبح يعتمد على استيراد 19% فقط من مدخلات الإنتاج.

أوضح أن المجلس التصديرى يشارك فى معرض“وورلد فوود WorldFood” الدولى فى نسخته الحادية والثلاثين فى اسطنبول بتركيا، عبر 25 شركة مصرية، وفى مطلع شهر أكتوبر المقبل سيشارك المجلس فى معرض أنوجا للمواد الغذائية عبر 105 شركات، ومن المقرر أن ينعقد فى ألمانيا.

ذكر أن أحد ابرز مزايا المشاركة فى المعارض هو مقابلة المستوردين والعملاء وعرض المنتجات بصورة مباشرة، موضحًا أن المصنعين المصريين لديهم أزمة خاصة بترويج منتجاتهم، وتتعلق بعدم قدرتهم على عمل“براند”.