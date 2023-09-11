وكان في استقباله رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ داود الزير، والقائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه ورئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، وعضو مجلس الأمناء الأستاذ شوقي العيسة واللواء كامل حميد ونائب ومساعدي رئيس الجامعة.

ورحب الأستاذ داود الزير بضيف الجامعة وفلسطين، معرباً على سعادته بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لهذا الضيف الذي أحدث نقلة نوعية على مستوى اتحاد الجامعات العربية.

وأكد ان الزيارة تأتي في سياق استراتيجية الجامعة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجامعات العربية والدولية لما فيه خدمة وفائدة للتعليم العالي الفلسطيني.

وأشاد بالجهد الذي يبذله اتحاد الجامعات العربية لتعزيز العلاقة بين الجامعات العربية والعمل على عقد لقاءات دورية تساعد في تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين مؤسسات التعليم العالي.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته بتحقيق حلمه بزيارة فلسطين هذا الوطن العزيز على قلوب الجميع، معرباً عن سروره بحفاوة الاستقبال الذي قدمته له جامعة فلسطين الأهلية.

وأشاد بالتطور الذي تشهده الجامعة، لافتاً إلى انه يتابع باستمرار أخبار وتطورات الجامعة على كافة الاصعدة، مؤكدا ان ذلك لم يكن ليحصل لولا الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة.

وتتخلل زيارة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة إلى فلسطين، ندوة يقدمها في جامعة فلسطين الاهلية حول واقع التعليم العالي في الوطن العربي، إضافة الى جولة في مدينتي القدس وبيت لحم، و لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، ولقاء رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، إضافة الى لقاء مع رؤساء الجامعات الفلسطينية.