جامعة فلسطين الأهلية تستضيف أمين عام اتحاد الجامعات العربية
التاريخ
9/11/2023 2:20:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ استضافت جامعة فلسطين الأهلية، اليوم الاثنين، أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الذي وصل أرض الوطن قادما ًمن مقر إقامته عمان.
وكان في استقباله رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ داود الزير، والقائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه ورئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، وعضو مجلس الأمناء الأستاذ شوقي العيسة واللواء كامل حميد ونائب ومساعدي رئيس الجامعة.
ورحب الأستاذ داود الزير بضيف الجامعة وفلسطين، معرباً على سعادته بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لهذا الضيف الذي أحدث نقلة نوعية على مستوى اتحاد الجامعات العربية.
وأكد ان الزيارة تأتي في سياق استراتيجية الجامعة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجامعات العربية والدولية لما فيه خدمة وفائدة للتعليم العالي الفلسطيني.
وأشاد بالجهد الذي يبذله اتحاد الجامعات العربية لتعزيز العلاقة بين الجامعات العربية والعمل على عقد لقاءات دورية تساعد في تبادل الخبرات والمعرفة العلمية بين مؤسسات التعليم العالي.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته بتحقيق حلمه بزيارة فلسطين هذا الوطن العزيز على قلوب الجميع، معرباً عن سروره بحفاوة الاستقبال الذي قدمته له جامعة فلسطين الأهلية.
وأشاد بالتطور الذي تشهده الجامعة، لافتاً إلى انه يتابع باستمرار أخبار وتطورات الجامعة على كافة الاصعدة، مؤكدا ان ذلك لم يكن ليحصل لولا الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة.
وتتخلل زيارة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة إلى فلسطين، ندوة يقدمها في جامعة فلسطين الاهلية حول واقع التعليم العالي في الوطن العربي، إضافة الى جولة في مدينتي القدس وبيت لحم، و لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، ولقاء رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، إضافة الى لقاء مع رؤساء الجامعات الفلسطينية.
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