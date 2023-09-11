أمين عام اتحاد الجامعات العربية يقدم ندوة في جامعة فلسطين الأهلية حول واقع التعليم العالي في الوطن العربي
التاريخ
9/11/2023 2:20:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم
/PNN / قدم أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، يوم الاثنين،
ندوة بعنوان "واقع التعليم العالي في الوطن العربي" وذلك في مسرح جامعة فلسطين الأهلية، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ داود الزير، والقائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، ورئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، وعضو مجلس الأمناء الأستاذ شوقي العيسة واللواء كامل حميد ونائب ومساعدي رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
ورحب رئيس الجامعة الدكتور عماد الزير بالضيف والحضور، لافتا إلى ان الدعوة تاتي في سياق سعي
الجامعة الدائم لتعزيز العلاقات مع المنظمات والجامعات العربية، لافتا إلى اتحاد الجامعات العربية يعتبر من أهم المنظمات العربية التي تعمل على لم شمل الجامعات العربية وتعزيز التواصل بينها.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته البالغة لوحوده على هذه الأرض الطيبة أرض فلسطين، قائلا "منذ اليوم الأول الذي توليت فيه منصبي وانا حريص على زيارة
الجامعات الفلسطينية والحمد لله استطعت ان أحقق الرغبة باستضافتي من قبل جامعة فلسطين الاهلية، وسعيد لوجودي معكم وبينكم".
ووجه شكره إلى جامعة فلسطين الاهلية على هذه الدعوة الكريمة وتسهيل الزيارة للتعرف على واقع الجامعات الفلسطينية عن قرب ولقاء رؤساء الجامعات.
وقدم نبذة عن اتحاد الجامعات العربية قائلا انه منظمة غير حكومية تأسس عام 1964 بناء على قرار صادر عن جامعة الدول العربية يضم في عضويته أكثر من 450 جامعة عربية ومقره في العاصمة الأردنية عمان.
وعرض مجموعة من الأرقام حول واقع التعليم العالي في الوطن العربي، أبرزها التحاق 65% من الطلبة في التخصصات الإنسانية في الجامعات، و35% من الطلبة في باقي التخصصات.
وقال ان نحو 600 الف طالب من الوطن العربي يدرسون خارج دولهم، بينهم 50% يبقون في هذه الدول.
وتحدث عن واقع الجامعات العربية في التصنيف العالمي، موضحاً ان هناك نحو 14 جامعة عربية ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
وقال ان البحث العلمي والتمويل البحث العلمي يعتبر ابرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في الوطن العربي، مضيفاً ان الدول العربية تنفق اقل من 1% من ناتج الدخل القومي على البحث العلمي فقط، وهذه النسبة قليلة جداً مقارنة بالدول المتقدمة.
وتحدث عن دور الجامعات في ظل الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى ان هناك العديد من التساؤلات حول دور الجامعات في المستقبل وسيتم نقاشها خلال مؤتمر خلال الفترة المقبلة.
كما وتحدث عن أهداف الاتحاد ابرزها التعاون في الضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته، والسعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية، ودعم التميز والإبداع الطلابي وتشجيع الأنشطة الطلابية المشتركة بين المؤسسات التعليمية، وتشجيع إنشاء مراكز البحوث ودعم إجراء البحوث العلمية المشتركة وتبادل نتائجها والعناية بالبحوث التطبيقية وربط موضوعاتها بخطط التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، وتوثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية وتنسيق جهودها فيما بينها ومع الجامعات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة وخاصة فيما يساير مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة.
وقال ان الاتحاد يضم تحت مظلته 40 مؤسسة تعليمية موزعة في مختلف جامعات الوطن العربي، كما ويعمل على تقديم العديد من الجوائز في مواضيع البحث العلمي والتميز والإبداع.
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