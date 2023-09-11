ورحب رئيس الجامعة الدكتور عماد الزير بالضيف والحضور، لافتا إلى ان الدعوة تاتي في سياق سعي

الجامعة الدائم لتعزيز العلاقات مع المنظمات والجامعات العربية، لافتا إلى اتحاد الجامعات العربية يعتبر من أهم المنظمات العربية التي تعمل على لم شمل الجامعات العربية وتعزيز التواصل بينها.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته البالغة لوحوده على هذه الأرض الطيبة أرض فلسطين، قائلا "منذ اليوم الأول الذي توليت فيه منصبي وانا حريص على زيارة

الجامعات الفلسطينية والحمد لله استطعت ان أحقق الرغبة باستضافتي من قبل جامعة فلسطين الاهلية، وسعيد لوجودي معكم وبينكم".

ووجه شكره إلى جامعة فلسطين الاهلية على هذه الدعوة الكريمة وتسهيل الزيارة للتعرف على واقع الجامعات الفلسطينية عن قرب ولقاء رؤساء الجامعات.

وقدم نبذة عن اتحاد الجامعات العربية قائلا انه منظمة غير حكومية تأسس عام 1964 بناء على قرار صادر عن جامعة الدول العربية يضم في عضويته أكثر من 450 جامعة عربية ومقره في العاصمة الأردنية عمان.

وعرض مجموعة من الأرقام حول واقع التعليم العالي في الوطن العربي، أبرزها التحاق 65% من الطلبة في التخصصات الإنسانية في الجامعات، و35% من الطلبة في باقي التخصصات.

وقال ان نحو 600 الف طالب من الوطن العربي يدرسون خارج دولهم، بينهم 50% يبقون في هذه الدول.

وتحدث عن واقع الجامعات العربية في التصنيف العالمي، موضحاً ان هناك نحو 14 جامعة عربية ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وقال ان البحث العلمي والتمويل البحث العلمي يعتبر ابرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في الوطن العربي، مضيفاً ان الدول العربية تنفق اقل من 1% من ناتج الدخل القومي على البحث العلمي فقط، وهذه النسبة قليلة جداً مقارنة بالدول المتقدمة.

وتحدث عن دور الجامعات في ظل الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى ان هناك العديد من التساؤلات حول دور الجامعات في المستقبل وسيتم نقاشها خلال مؤتمر خلال الفترة المقبلة.

كما وتحدث عن أهداف الاتحاد ابرزها التعاون في الضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته، والسعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية، ودعم التميز والإبداع الطلابي وتشجيع الأنشطة الطلابية المشتركة بين المؤسسات التعليمية، وتشجيع إنشاء مراكز البحوث ودعم إجراء البحوث العلمية المشتركة وتبادل نتائجها والعناية بالبحوث التطبيقية وربط موضوعاتها بخطط التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، وتوثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية وتنسيق جهودها فيما بينها ومع الجامعات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة وخاصة فيما يساير مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة.

وقال ان الاتحاد يضم تحت مظلته 40 مؤسسة تعليمية موزعة في مختلف جامعات الوطن العربي، كما ويعمل على تقديم العديد من الجوائز في مواضيع البحث العلمي والتميز والإبداع.







