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الشرطة: مقتل مسن من عسكر بإطلاق نار في بلدة دير الحطب

9/11/2023 2:20:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنا من مخيم عسكر قتل بلإطلاق نار في بلدة دير الحطب.

وأضاف ارزيقات في بيا له، اليوم الاثنين، إن مواطنا يبلغ من العمر (64 عاما) من سكان قرية عسكر البلد شرق نابلس، قتل نتيجة تعرضه لإطلاق نار في بلدة دير الحطب شرقي المدينة.

وأكد أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها

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