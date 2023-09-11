الشرطة: مقتل مسن من عسكر بإطلاق نار في بلدة دير الحطب

الشرطة: مقتل مسن من عسكر بإطلاق نار في بلدة دير الحطب
التاريخ
9/11/2023 2:20:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنا من مخيم عسكر قتل بلإطلاق نار في بلدة دير الحطب.
وأضاف ارزيقات في بيا له، اليوم الاثنين، إن مواطنا يبلغ من العمر (64 عاما) من سكان قرية عسكر البلد شرق نابلس، قتل نتيجة تعرضه لإطلاق نار في بلدة دير الحطب شرقي المدينة.
وأكد أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها
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