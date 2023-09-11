مجلس الوزراء يشكل لجنة تحقيق لمعرفة ما جرى بمستشفى جنين الى جانب اتخاذه قرارات اخرى
التاريخ
9/11/2023 2:20:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني عددا من القرارات اهمها تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت اليوم إعفاء الناشرين العرب المشاركين في معرض الكتاب الثالث عشر في فلسطين من رسوم الأرضيات.
وتبنى المجلس التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بتعيين رئيس لجامعة فلسطين التقنية "خضوري".
وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز حوكمة شركة كهرباء محافظة القدس، ووقف الخصومات غير القانونية من الجانب الآخر.
واعطى المجلس الموافقة على إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
كما وقرر المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.
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