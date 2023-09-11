كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت اليوم إعفاء الناشرين العرب المشاركين في معرض الكتاب الثالث عشر في فلسطين من رسوم الأرضيات.

وتبنى المجلس التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بتعيين رئيس لجامعة فلسطين التقنية "خضوري".

وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز حوكمة شركة كهرباء محافظة القدس، ووقف الخصومات غير القانونية من الجانب الآخر.

واعطى المجلس الموافقة على إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

كما وقرر المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.