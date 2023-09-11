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مجلس الوزراء يشكل لجنة تحقيق لمعرفة ما جرى بمستشفى جنين الى جانب اتخاذه قرارات اخرى

9/11/2023 2:20:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني عددا من القرارات اهمها تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية.

كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت اليوم إعفاء الناشرين العرب المشاركين في معرض الكتاب الثالث عشر في فلسطين من رسوم الأرضيات.

وتبنى المجلس التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بتعيين رئيس لجامعة فلسطين التقنية "خضوري".

وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز حوكمة شركة كهرباء محافظة القدس، ووقف الخصومات غير القانونية من الجانب الآخر.

واعطى المجلس الموافقة على إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

كما وقرر المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

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