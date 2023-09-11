الاحتلال يغلق مداخل أريحا

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة، وأوقفت مركبات المواطنين، خاصة الخارجين من المدينة، وفتشتها، وأجبرتهم على سلوك طرق وعرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصلة بين بلدة العوجا ومدينة أريحا.



