الاحتلال يغلق مداخل أريحا

الاحتلال يغلق مداخل أريحا
التاريخ
9/11/2023 2:20:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المداخل الرئيسية لمدينة أريحا.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة، وأوقفت مركبات المواطنين، خاصة الخارجين من المدينة، وفتشتها، وأجبرتهم على سلوك طرق وعرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصلة بين بلدة العوجا ومدينة أريحا.
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