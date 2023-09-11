وادّعى غالانت خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر معهد سياسات مكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان، أن المطار يبعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإسرائيلية.

وعرض غالانت صورا أمام الجمهور زعم أنها للمطار المزعوم، قائلا: "بعبارة أخرى: الأرض لبنانية، والسيطرة إيرانية، والهدف إسرائيل".

وقال إنه "إذا وصلنا إلى صراع، فلن نتردّد في استخدام القوة الفتاكة للجيش الإسرائيليّ"، مضيفا أن "حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنا باهظا ومؤلما".

وكرّر غالانت أن "إيران تمثّل حاليًا أكبر تهديد لدولة إسرائيل، وللاستقرار الإقليمي، والنظام العالمي"، مضيفًا أنها "تسعى جاهدة لتحقيق قدرة نووية عسكرية، وهي أقرب من أي وقت مضى" لذلك.

وذكر أنه في ظلّ "التغيرات في الشرق الأوسط، تقوم إيران بعملية السيطرة الجغرافية والأيديولوجية على دول المنطقة، وتشجّع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وتحاول تفكيك الدول القائمة".

ووفق زعمه، فإن "الهدف الإيرانيّ، هو خلق حرب استنزاف ضد إسرائيل، على جميع حدودها، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية وتجهيزها. وهذه الجهود تمس كل دولة من حولنا".

وقال إنه "في لبنان، تعدّ الاستفزازات المتكررة التي يقوم بها حزب الله على الحدود الشمالية، بمثابة عمل متعجرف وخطير من جانب حزب الله، بتشجيع إيراني"، مضيفا أنه "يبدو أن نصر الله قد نسي علاقات القوة الحقيقية بين إسرائيل وحزب الله".

ووجّه رسالة تهديد إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قائلا "إنه يريد تصوير نفسه على أنه 'المدافع عن لبنان'، لكنه في الواقع يجعل لبنان ومواطنيه رهينة لخدمة المصالح الإيرانية والشيعية". وقال: "إذا أخطأ سيصبح مدمرا للبنان".

وقال غالانت إنه "حتى في سورية، تستمرّ الجهود الإيرانية لإنشاء جيش ميليشيا"، مضيفا أن إسرائيل "لن تسمح من خلال النظام الأمني، بإقامة 'حزب الله 2' في هضبة الجولان السورية" المحتلّة.

وذكر أنه "في غزة، أصبحت المنظمتان الإرهابيتان الفلسطينيتان 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، عميلتين في خدمة محور الشرّ الإيرانيّ، بشكل متزايد"، على حدّ وصفه.

وزعم أن "إيران هي التي توفّر المال، والمعرفة، والتوجيه للإرهاب في غزة".

كما ادعى غالانت أن طهران تنشط على الحدود العراقية - الأردنية، قائلا: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك جهود إيرانية لتقويض الحدود الشرقية للأردن من خلال الميليشيات الشيعية، التي تعمل وتتمركز في العراق، تحت السيطرة الإيرانية"، مضيفا أن "الهدف النهائي، هو إنشاء جبهة أخرى ضد إسرائيل، على حدود الأردن" مع إسرائيل، التي وصفها بالطويلة.

وقال إن طهران "تقف وراء موجة الإرهاب التي تجتاح يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)"، مضيفا أنها مسؤولة عن "التمويل والسلاح والتوجيه، والهدف هو زرع الدمار والإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وتابع غالانت: "بصفتي وزيرا للأمن، أقول إن دولة إسرائيل لديها القوة والقدرة على الدفاع عن نفسها بنفسها، ومنع إيران أو أيّ عدو آخر من تنفيذ خططه".

وأمس الأحد، زعم رئيس الموساد، دافيد بارنياع، إحباط 27 هجوما إيرانيا كان مخططا لاستهداف "يهود أو إسرائيليين في جميع أنحاء العالم، خلال العام الأخير".

وجاءت تصريحات برنياع خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر نظمته جامعة رايخمان في هرتسيليا حول الإرهاب، اليوم، الأحد. وأطلق خلالها سيلا من التهديدات، بما في ذلك استهداف قادة إيرانيين "في العمق الإيراني وفي قلب العاصمة طهران".

وزعم القبض على "خلايا" إيرانية مختلفة "كانت مزودة بأسلحة وبنوايا وبأهداف واضحة"، وادعى أن ذلك تم "في جميع أنحاء العالم - أوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى وأميركا الجنوبية".

وتابع أن "كل هذا بأوامر وتوجيه من إيران. نحن نعمل حتى في هذه اللحظة على متابعة الخلايا الإيرانية لمنعها من قتل اليهود والإسرائيليين في أنحاء العالم".