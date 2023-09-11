ارتفعت قيمة محفظة استثمارات بنك مصر فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 42.7 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 30.9 مليار جنيه بنهاية 2021.

ورفع البنك استثماراته فى بنك القاهرة إلى 18.75 مليار جنيه ليمتلك 100% منه مقابل 7.75 مليار جنيه نظير 77.5% من البنك بنهاية 2021.

وكذلك رفع مساهمته التى تمثل 99.8% من أسهم شركة مصر للابتكار الرقمى التى ستكون مسئولة عن تأسيس البنك الرقمى إلى 1.495 مليار جنيه مقابل 995 مليون جنيه.

وزادت مساهمة البنك فى شركة مصر للصرافة إلى 99.55% مقابل 99.09% وارتفعت قيمة حصته من 108 ملايين جنيه إلى 208 مليون جنيه.

وزادت حصة البنك من شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر إلى 49 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه، كما ارتفعت حصته فى الشركة إلى 96.64% مقابل 95.88%.

وكشف البنك أن شركة مصر للصكوك سيمتلك فيها 80% بقيمة مساهمة 8 ملايين جنيه، بينما لم تكن الشركة موجودة فى 2021.

وقال البنك إن محفظة استثماراته فى الشركات تشمل 22.9 مليار جنيه استثمارات مقيدة فى سوق الأوراق المالية، و19.8 مليار جنيه أوراق مالية غير مقيدة.

ورفع البنك حصته فى شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إلى 98.98% بقيمة 5 ملايين جنيه مقابل 4 ملايين جنيه بنهاية 2021.

وبنهاية العام الماضى، ارتفع رصيد الودائع المساندة لدى بنك مصر إلى 49.1 مليار جنيه مقابل 45.9 مليار جنيه بنهاية 2021.