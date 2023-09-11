محفظة الشركات التابعة والشقيقة فى بنك مصر ترتفع إلى 42.7 مليار جنيه بـ2022 - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:08:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > البنك رفع رأسمال شركة الصرافة و”مصر للابتكار الرقمى” وبنك القاهرة
ارتفعت قيمة محفظة استثمارات بنك مصر فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 42.7 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 30.9 مليار جنيه بنهاية 2021.
ورفع البنك استثماراته فى بنك القاهرة إلى 18.75 مليار جنيه ليمتلك 100% منه مقابل 7.75 مليار جنيه نظير 77.5% من البنك بنهاية 2021.
وكذلك رفع مساهمته التى تمثل 99.8% من أسهم شركة مصر للابتكار الرقمى التى ستكون مسئولة عن تأسيس البنك الرقمى إلى 1.495 مليار جنيه مقابل 995 مليون جنيه.
وزادت مساهمة البنك فى شركة مصر للصرافة إلى 99.55% مقابل 99.09% وارتفعت قيمة حصته من 108 ملايين جنيه إلى 208 مليون جنيه.
وزادت حصة البنك من شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر إلى 49 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه، كما ارتفعت حصته فى الشركة إلى 96.64% مقابل 95.88%.
وكشف البنك أن شركة مصر للصكوك سيمتلك فيها 80% بقيمة مساهمة 8 ملايين جنيه، بينما لم تكن الشركة موجودة فى 2021.
وقال البنك إن محفظة استثماراته فى الشركات تشمل 22.9 مليار جنيه استثمارات مقيدة فى سوق الأوراق المالية، و19.8 مليار جنيه أوراق مالية غير مقيدة.
ورفع البنك حصته فى شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إلى 98.98% بقيمة 5 ملايين جنيه مقابل 4 ملايين جنيه بنهاية 2021.
وبنهاية العام الماضى، ارتفع رصيد الودائع المساندة لدى بنك مصر إلى 49.1 مليار جنيه مقابل 45.9 مليار جنيه بنهاية 2021.
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