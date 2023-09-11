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تحديث جديد لتطبيق“انستاباى” يتيح دفع الفواتير - جريدة البورصة

9/11/2023 2:08:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > أتاح آخر تحديثات تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية“انستاباى” خدمة دفع الفواتير، إذ يُتيح دفع فواتير أو شحن الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه.

وأعلن إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، فى يوليو الماضى، اعتزام البنك المركزى إضافة خدمة سداد الفواتير إلى خدمات التطبيق قبل نهاية العام الجارى.

وقال آنذاك، إن البنك المركزى بصدد إتاحة عمليات السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلى عبر التطبيق وإتاحة خدمات الدفع والقبول الإلكترونى من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code).

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وأضاف نصر، أن عدد مستخدمى تطبيق انستاباى تجاوز 3.8 مليون مستخدم، وبلغت قيم المعاملات المصرفية التى تمت من خلال التطبيق فى الفترة من مارس 2022 حتى نهاية شهر يونيو 2023 نحو 300 مليار جنيه.

ووفقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية فى مصر للعام 2023 الصادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت البنكى إلى 14.4 مليون عميل بنهاية عام 2022، وارتفع عدد مستخدمى الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضي.

وذكر نصر، أنه فى الوقت الحالى يمكن للمصريين العاملين بالخارج التحويل من حساباتهم بالجنيه عبر ((انستاباى))، لكن يجرى حالياً دراسة إجراء تحويلات من خارج مصر عبر التطبيق، من خلال أنظمة شبيهة.

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