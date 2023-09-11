تحديث جديد لتطبيق“انستاباى” يتيح دفع الفواتير - جريدة البورصة
التاريخ
9/11/2023 2:08:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أتاح آخر تحديثات تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية“انستاباى” خدمة دفع الفواتير، إذ يُتيح دفع فواتير أو شحن الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه.
وأعلن إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، فى يوليو الماضى، اعتزام البنك المركزى إضافة خدمة سداد الفواتير إلى خدمات التطبيق قبل نهاية العام الجارى.
وقال آنذاك، إن البنك المركزى بصدد إتاحة عمليات السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلى عبر التطبيق وإتاحة خدمات الدفع والقبول الإلكترونى من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code).
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وأضاف نصر، أن عدد مستخدمى تطبيق انستاباى تجاوز 3.8 مليون مستخدم، وبلغت قيم المعاملات المصرفية التى تمت من خلال التطبيق فى الفترة من مارس 2022 حتى نهاية شهر يونيو 2023 نحو 300 مليار جنيه.
ووفقًا لتقرير منظور التكنولوجيا المالية فى مصر للعام 2023 الصادر عن البنك المركزى المصرى، ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت البنكى إلى 14.4 مليون عميل بنهاية عام 2022، وارتفع عدد مستخدمى الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضي.
وذكر نصر، أنه فى الوقت الحالى يمكن للمصريين العاملين بالخارج التحويل من حساباتهم بالجنيه عبر ((انستاباى))، لكن يجرى حالياً دراسة إجراء تحويلات من خارج مصر عبر التطبيق، من خلال أنظمة شبيهة.
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