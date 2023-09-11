ارتفعت نسبة الشكاوى المقدمة للبنوك خلال عام 2022 بنحو 55% مقارنة بالعام السابق له، لتسجل 1.8 مليون شكوى، بحسب بيانات البنك المركزى.

وبلغ عدد الشكاوى المقبولة نحو 1.74 مليون شكوى، منها 1.55 مليون شكوى لعملاء الأفراد، و11 ألف شكوى لعملاء الشركات، و69 ألف شكوى لغير العملاء.

فيما تجاوزت الشكاوى غير المقبولة نحو 176 ألف شكوى، والتى تتمثل فى شكاوى ضد تعليمات البنك المركزى أو شكاوى غير مكتملة البيانات.

وتحتل البطاقات البنكية النسبة الأكبر من الشكاوى، وتمثل نحو 58.5% من إجمالي الشكاوى المقدمة للبنوك والتى تتمثل فى اعتراض العملاء على عميلات السحب والشراء، وخطأ بالنظام التشغيلى، وفى المركز الثانى تأتى الخدمات الإلكترونية والرقمية بنحو 9.3% من إجمالى الشكاوى، وتحتل الحسابات كثالث أكبر المنتجات المستحوذة على اجمالى عدد الشكاوى بحوالى 5.1%.

وبلغت نسبة الشكاوى المقدمة بسبب سوء السلوك أثناء تلقى الخدمات من الفروع نحو 3.3% من إجمالى الشكاوى المقدمة، وماكينات الصراف الآلى 2.8%، والتسهيلات الائتمانية 2.4% والودائع والشهادات 0.3%، وخدمات مركز الاتصالات 0.2% والشبكات 0.1%، فيما لم تتلق المنتجات التأمينية أى شكاوى.

وبحسب تقرير الاستقرار المالى، فإن تلك الزيادة ترجع إلى زيادة عدد عملاء البنوك، وقيام البنوك بعمل حملات توعية للعملاء بأحقيتهم فى تقديم الشكاوى حال عدم رضاهم عن منتج معين أو خدمة معينة، وهو ما أدى إلى زيادة وعى العملاء لحقوقهم.

ويتضح من التقارير الواردة من البنك، أن 59% من الشكاوى يتم معالجتها خلال 5 أيام عمل، و30% يتم معالجتها خلال فترة من 5 إلى 15 يوم عمل، و11% من الشكاوى يتم معالجتها فى أكثر من 15 يوم عمل.

وارتفعت نسبة معالجة الشكاوى من قبل البنوك خلال 15 يوما من 86% إلى 89%، مما يشير إلى زيادة كفاءة البنوك فيما يتعلق بمدة معالجة الشكاوى تماشيًا مع التعليمات الصادرة من المركزى فيما يخص حماية حقوق العملاء.

وطبقا لتعليمات البنك بشأن حماية حقوق العملاء، فيتم معالجة الشكاوى خلال 15 يوم عمل وفى حالة وجود أطراف خارجية وتحتاج الشكاوى مدة أكبر يتم إخطار العميل بالمدة المتوقعة لمعالجة الشكوى.