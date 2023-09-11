(MENAFN- Al-BoNews) > الرفاعى: تفعيل خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا من أولويات بنك قناة السويس
توقع مصرفيون ولاعبون فى مجال التكنولوجيا المالية أن يسهم ظهور منظومة اعرف عميلك إلكترونيًا فى تسريع ظهور البنوك الرقمية، وأن تتبعه خطوة التوقيعات الرقمية بما يسهم فى طفرة فى المعاملات المالية.
يعتزم البنك المركزى بالتعاون مع وزارة الداخلية إطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا (E-KYC)، العام المقبل، وساهم البنك المركزى المصرى فى تأسيس شركة الهوية المالية الرقمية برأسمال 500 مليون جنيه، واستحوذ على نسبة 55% بقيمة 275 مليون جنيه.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن البنك يعتزم تفعيل منظومة“اعرف عميلك إلكترونيًا” بعدما أجرى تحديث للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
أضاف أن المنظومة على رأس أولويات البنك المركزى فى المرحلة الحالية نظرًا لأنها توفر وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمى الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء عن بعد، وبالتالى فتح حسابات دون التوجه للفروع، بما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية والتكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
وأضاف أن إطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا قد يتبعها التوقيع الرقمى فى مرحلة لاحقة، إذ أنها طريقة آمنة لتنفيذ التوقيعات الإلكترونية.
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أوضح أن هناك فرقا بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، إذ تعد الأولى أكثر أمانًا، وأقل عرضة للتغيير لأنها تقوم بتشفير المستند، وتضمين المعلومات بشكل دائم، ويتم إبطال التوقيع الرقمى إذا حاول المستخدم تعديل المستند.
وقال الرفاعى إنه مع استكمال المشاريع التى يعمل البنك المركزى عليها، والتى تشمل الادخار والإقراض الرقمى، ووضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكترونى سيؤدى ذلك إلى سرعة ظهور البنوك الرقمية بالسوق المصرفى.
وقال تحالف الشمول المالى، فى تقرير حديث له، إن مصر تمتلك مقارنة بالدول النظيرة، بنية تكنولوجية مؤهلة لنشر الخدمات المالية الرقمية مع وصول نسبة امتلاك الهاتف المحمول إلى 99.38%، واشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 69.08%.
أضاف أن خطوة التعرف على العميل عن بعد ستفيد السيدات بشكل مباشر، خاصة فى القرى فى ظل صعوبة التنقل، وستكون سببًا فى زيادة قاعدة العملاء من السيدات فى القطاع المصرفى، وهو ما يسعى إليه البنك المركزى ضمن خطته. عكاشة: إتاحة التعرف على العميل إلكترونيًا كانت واحدة من أهم متطلبات القطاع المالى
وقال محمد عكاشة، مؤسس صندوق الاستثمار“ديسربتيك”، إن إطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا كان واحدًا من أهم متطلبات القطاع، حيث ستقوم الخدمة باختصار العديد من الخطوات وتوفير وقت كبير للعملاء والمؤسسات المالية ما سيساعد على نمو القطاع بشكل أسرع.
وتوقع أن تُسهم الخدمة فى تسريع ظهور البنوك الرقمية، والبنك المركزى يعمل على أن تكون الخدمة متاحة قبل إصدار رخص البنوك الرقمية. ممدوح: عمليات الاحتيال ستصبح شبه مستحيلة بعد تفعيل خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا
ورجح محمد ممدوح، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة التكنولوجيا المالية“فلينز Vlens”، أن تشهد قاعدة عملاء البنوك نموًا ملحوظًا بعد إطلاق المنظومة، خاصة أن الجميع فى ظل التطور الحالى يبحث عن الحلول التكنولوجية السهلة والسريعة.
أضاف أن خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا والتحول الرقمى بشكل عام سيكون له مردود إيجابى للاقتصاد، بينها كبح عمليات الاحتيال، وأيضًا يسهم فى تحسين وصول الدعم لمستحقيه.
وقال إن الخدمة ستسهل ظهور البنوك الرقمية، لكن الأمر الحاسم فى مدى انتشارها ونجاحها هو تفاعل العملاء الأفراد.
وقالت شركة التكنولوجيا المالية فورث لاين“fourthline”، وهى واحدة من أسرع مقدمى تكنولوجيا الهوية الرقمية نموًا فى تدوينة، إن رقمنة التعرف على هوية العملاء، يمنع الجرائم المالية والحماية من الاحتيال.
أضافت أن المعركة ضد الجرائم المالية تشتد وقد جعلت العولمة والتقدم التكنولوجى من السهل على المجرمين الماليين العمل عبر الحدود من خلال القنوات الرقمية.
وأضافت أن تأثير اللوائح المتطورة والمعززة على نتائج التحول الرقمى للبنوك الأوروبية هائل.
وذكر أن التحقق من الهوية ليس مجرد خطوة واحدة، بل إنها رحلة بدايةً من إعداد العميل والمصادقة إلى استرداد الحساب.
وتساعد مصادقة الحساب على التأكد من أن الشخص الذى تم التحقق منه والذى فتح الحساب، هو الشخص الذى لا يزال يستخدمه، وتساعد خدمة اعرف عميلك البنوك الجديدة بشكل دورى على التحقق من هويات عملائها لضمان تحديث معلوماتهم.