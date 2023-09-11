توقع مصرفيون ولاعبون فى مجال التكنولوجيا المالية أن يسهم ظهور منظومة اعرف عميلك إلكترونيًا فى تسريع ظهور البنوك الرقمية، وأن تتبعه خطوة التوقيعات الرقمية بما يسهم فى طفرة فى المعاملات المالية.

يعتزم البنك المركزى بالتعاون مع وزارة الداخلية إطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا (E-KYC)، العام المقبل، وساهم البنك المركزى المصرى فى تأسيس شركة الهوية المالية الرقمية برأسمال 500 مليون جنيه، واستحوذ على نسبة 55% بقيمة 275 مليون جنيه.

وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن البنك يعتزم تفعيل منظومة“اعرف عميلك إلكترونيًا” بعدما أجرى تحديث للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

أضاف أن المنظومة على رأس أولويات البنك المركزى فى المرحلة الحالية نظرًا لأنها توفر وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمى الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء عن بعد، وبالتالى فتح حسابات دون التوجه للفروع، بما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية والتكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.

وأضاف أن إطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا قد يتبعها التوقيع الرقمى فى مرحلة لاحقة، إذ أنها طريقة آمنة لتنفيذ التوقيعات الإلكترونية.

أوضح أن هناك فرقا بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، إذ تعد الأولى أكثر أمانًا، وأقل عرضة للتغيير لأنها تقوم بتشفير المستند، وتضمين المعلومات بشكل دائم، ويتم إبطال التوقيع الرقمى إذا حاول المستخدم تعديل المستند.

وقال الرفاعى إنه مع استكمال المشاريع التى يعمل البنك المركزى عليها، والتى تشمل الادخار والإقراض الرقمى، ووضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكترونى سيؤدى ذلك إلى سرعة ظهور البنوك الرقمية بالسوق المصرفى.

وقال تحالف الشمول المالى، فى تقرير حديث له، إن مصر تمتلك مقارنة بالدول النظيرة، بنية تكنولوجية مؤهلة لنشر الخدمات المالية الرقمية مع وصول نسبة امتلاك الهاتف المحمول إلى 99.38%، واشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 69.08%.

أضاف أن خطوة التعرف على العميل عن بعد ستفيد السيدات بشكل مباشر، خاصة فى القرى فى ظل صعوبة التنقل، وستكون سببًا فى زيادة قاعدة العملاء من السيدات فى القطاع المصرفى، وهو ما يسعى إليه البنك المركزى ضمن خطته.

وقال محمد عكاشة، مؤسس صندوق الاستثمار“ديسربتيك”، إن إطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا كان واحدًا من أهم متطلبات القطاع، حيث ستقوم الخدمة باختصار العديد من الخطوات وتوفير وقت كبير للعملاء والمؤسسات المالية ما سيساعد على نمو القطاع بشكل أسرع.

وتوقع أن تُسهم الخدمة فى تسريع ظهور البنوك الرقمية، والبنك المركزى يعمل على أن تكون الخدمة متاحة قبل إصدار رخص البنوك الرقمية.

ورجح محمد ممدوح، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة التكنولوجيا المالية“فلينز Vlens”، أن تشهد قاعدة عملاء البنوك نموًا ملحوظًا بعد إطلاق المنظومة، خاصة أن الجميع فى ظل التطور الحالى يبحث عن الحلول التكنولوجية السهلة والسريعة.

أضاف أن خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا والتحول الرقمى بشكل عام سيكون له مردود إيجابى للاقتصاد، بينها كبح عمليات الاحتيال، وأيضًا يسهم فى تحسين وصول الدعم لمستحقيه.

وقال إن الخدمة ستسهل ظهور البنوك الرقمية، لكن الأمر الحاسم فى مدى انتشارها ونجاحها هو تفاعل العملاء الأفراد.

وقالت شركة التكنولوجيا المالية فورث لاين“fourthline”، وهى واحدة من أسرع مقدمى تكنولوجيا الهوية الرقمية نموًا فى تدوينة، إن رقمنة التعرف على هوية العملاء، يمنع الجرائم المالية والحماية من الاحتيال.

أضافت أن المعركة ضد الجرائم المالية تشتد وقد جعلت العولمة والتقدم التكنولوجى من السهل على المجرمين الماليين العمل عبر الحدود من خلال القنوات الرقمية.

وأضافت أن تأثير اللوائح المتطورة والمعززة على نتائج التحول الرقمى للبنوك الأوروبية هائل.

وذكر أن التحقق من الهوية ليس مجرد خطوة واحدة، بل إنها رحلة بدايةً من إعداد العميل والمصادقة إلى استرداد الحساب.

وتساعد مصادقة الحساب على التأكد من أن الشخص الذى تم التحقق منه والذى فتح الحساب، هو الشخص الذى لا يزال يستخدمه، وتساعد خدمة اعرف عميلك البنوك الجديدة بشكل دورى على التحقق من هويات عملائها لضمان تحديث معلوماتهم.